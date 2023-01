Rafael Nadal profite de l’ambiance de l’équipe malgré sa défaite contre Cameron Norrie

Malgré sa défaite contre Cameron Norrie samedi, la légende du tennis espagnol Rafael Nadal profite de l’ambiance de l’équipe à la United Cup alors qu’il cherche à tirer le meilleur parti de sa performance d’ouverture de la saison à la United Cup.

Le numéro 2 mondial, qui a remporté le premier set à Sydney, concourait pour la première fois depuis novembre, lorsqu’il avait disputé la finale de l’ATP à Turin. Il est finalement tombé contre Norrie 3-6, 6-3, 6-4 samedi.

A LIRE AUSSI | Inde Calendrier sportif 2023 – Calendrier des événements et dates de début

“Ce n’était pas du tout une catastrophe. Je peux mieux faire les choses et je dois le faire. Mais comme je l’ai dit, je n’ai pas eu beaucoup de matches. Je pense qu’il a joué le premier match il y a deux jours. Je pense que c’est un avantage, surtout si vous gagnez le match comme il l’a fait”, a déclaré Nadal.

“Et puis je dois être un peu plus rapide physiquement, un peu plus solide, faire moins d’erreurs et prendre de meilleures décisions à un moment donné, jouer un peu plus longtemps. Je pense qu’il y a moyen de s’améliorer, mais j’ai du temps avant le début de l’Open d’Australie dans deux semaines.

Mais de toute façon, nous nous concentrons toujours sur cette compétition. Soutenons Nuria [Parrizas Diaz]et ensuite voyons ce qui peut arriver, car nous devons gagner ce match nul pour continuer à avoir des chances”, a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI | Arsenal prend sept points d’avance après sa victoire 4-2 contre Brighton

Le joueur de 36 ans est le fer de lance de l’équipe d’Espagne à la United Cup cette semaine, un nouvel événement par équipes mixtes organisé à Brisbane, Perth et Sydney. Nadal, qui fait équipe avec la star de la WTA Paula Badosa et le champion montréalais Pablo Carreno Busta, a jusqu’à présent apprécié l’expérience.

« C’est une bonne ambiance. On se connaît. Nous travaillons bien en équipe”, a déclaré Nadal. “Mais il est vrai que la compétition, le format ne vous donne pas beaucoup d’occasions, beaucoup de place pour les erreurs. Perdre mon match maintenant, nous sommes sous beaucoup de pression. Alors voyons », a-t-il déclaré.

Nadal affrontera Alex de Minaur lors de son prochain match en simple lundi, l’équipe d’Australie et l’équipe de Grande-Bretagne constituant le groupe D.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)