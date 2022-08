Rafael Nadal pas découragé par la défaite au retour, dit qu’il sera prêt pour l’US Open

Rafael Nadal n’a pas été trop découragé par la défaite à l’Open de Cincinnati mercredi après que l’Espagnol ait perdu 7-6 (9) 4-6 6-3 contre Borna Coric à son retour d’une mise à pied de six semaines pour blessure.

Nadal, qui visera un 23e titre record du Gram Slam à l’US Open, n’avait pas disputé de match de compétition depuis son retrait de sa demi-finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios en raison d’une blessure à l’abdomen début juillet.

Le joueur de 36 ans s’est également retiré de l’événement ATP Masters de la semaine dernière à Montréal en raison de ce problème, mais n’a pas semblé gêné par celui-ci contre l’ancien numéro 12 mondial Coric, et a plutôt attribué sa défaite à un manque de temps sur le terrain.

“De toute évidence, je n’ai pas joué mon meilleur match, quelque chose qui peut arriver”, a déclaré Nadal aux journalistes. “Donc, revenant d’une période difficile, quelque chose de facile à accepter et facile à dire, félicitations à Borna qui a mieux joué.

“J’ai besoin de m’améliorer. Je dois m’entrainer. Je dois mieux revenir. J’ai besoin de jours, et c’est la vérité. Il est évident que je n’étais pas assez prêt pour gagner le match aujourd’hui.

« (Cela) a été une blessure difficile à gérer. Le dernier mois et demi n’a pas été facile.

Flushing Meadows a été un terrain de chasse heureux pour Nadal, qui a remporté l’US Open à quatre reprises, le dernier titre venant en 2019.

Il subira des tests pour confirmer que tout va bien avec la blessure, qui, selon lui, a encore semé le doute dans son esprit lors de sa motion de service.

“Je suis positif”, a-t-il déclaré. “En termes d’entraînement, je dois commencer à être en mode Grand Chelem, pratiquer la manière dont j’ai besoin de m’entraîner pour être compétitif depuis le début, et j’espère pouvoir y arriver.

“Je dois aller de l’avant et commencer à penser à l’énergie que la foule me donne à New York. Je sais que c’est un endroit très spécial pour moi, et j’aime ça, des moments inoubliables là-bas, et je vais faire de mon mieux chaque jour pour être prêt pour ça.

L’US Open commence le 29 août.

