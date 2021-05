Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dans la même moitié du tirage de Roland-Garros

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, les trois hommes les plus titrés de l’histoire du tennis du Grand Chelem, ont tous été tirés au sort jeudi dans la même moitié de Roland-Garros.

Après avoir glissé au troisième rang mondial, il était toujours probable que Nadal, le 13 fois champion, affronte le meilleur Djokovic avant la finale.

Les deux grands rivaux pourraient désormais se retrouver en demi-finale cette année.

Djokovic, le champion 2016, est la tête de série et pourrait éventuellement affronter le vainqueur de 2009 Federer en quarts de finale.

Les trois hommes courent après l’histoire à Roland-Garros qui débute dimanche.

Nadal et Federer sont bloqués sur 20 tournois du Grand Chelem chacun tandis que Djokovic, qui en a 18, peut devenir le premier homme en plus d’un demi-siècle à remporter les quatre tournois majeurs à plus d’une occasion.

Nadal, qui a une fiche de 100-2 au tournoi, lance sa candidature pour un 14e titre de Roland-Garros contre l’Australien Alexei Popyrin, le numéro 62 mondial.

Son adversaire le plus probable en quart de finale est le Russe Andrey Rublev qui l’a battu au Masters de Monte-Carlo le mois dernier.

Djokovic tacle l’Américain Tennys Sandgren, 66e, lors de son match du premier tour tandis que Federer, qui joue le tournoi pour la première fois depuis 2019, débute contre un qualifié.

Son collègue vétéran Marin Cilic, ancien vainqueur de l’US Open, est un rival possible au deuxième tour.

Djokovic a perdu trois finales contre Nadal à Roland-Garros en 2012, 2014 puis l’année dernière où l’Espagnol a remporté la victoire 6-0, 6-2, 7-5.

Le deuxième tête de série russe Daniil Medvedev, qui a perdu les quatre fois où il a joué à Roland-Garros, débute contre Alexander Bublik du Kazakhstan.

Le double finaliste Dominic Thiem, tête de série quatre, commence contre le vétéran espagnol Pablo Andujar.

C’est Andujar qui a battu Federer à Genève la semaine dernière lors de la seule apparition du grand suisse sur terre battue cette saison.

Dans le tirage au sort féminin, la numéro un mondiale Ashleigh Barty, la championne 2019, s’attaque en premier à l’Américaine Bernarda Pera.

La deuxième tête de série Naomi Osaka, quadruple vainqueur majeur qui n’a jamais dépassé le troisième tour à Paris, débute contre la Roumaine Patricia Maria Tig, 63e.

Serena Williams, triple vainqueur de Roland-Garros et toujours à la recherche d’un 24e titre du Grand Chelem, un record insaisissable, affronte la Roumaine Irina-Camelia Begu.

La championne en titre Iga Swiatek joue son amie proche Kaja Juvan de la Slovénie dans son premier match.

Si les têtes de série se déroulent, Barty et Swiatek s’affronteront en demi-finale.

Williams est dans l’autre moitié du tableau où Osaka est tête de série pour affronter la championne de Madrid Aryna Sabalenka dans les quatre derniers.

