Rafael Nadal met fin à sa séquence de défaites pour battre Casper Rudd et terminer la campagne des finales ATP en beauté | Actualités Tennis

Rafael Nadal a terminé sa campagne pour les finales ATP sur une note positive alors qu’il a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec une victoire sur Casper Ruud.

Il n’y avait rien à jouer en termes de tournoi, avec Nadal déjà éliminé après les défaites de Taylor Fritz et Felix Auger-Aliassime, et Ruud garantissait de gagner le groupe pour se qualifier pour les demi-finales.

Mais, mis à part des points de classement supplémentaires et des prix en argent, la victoire 7-5 7-5 de Nadal lui donne également quelque chose à quoi s’accrocher alors qu’il se tourne vers la préparation de la saison prochaine.

Le joueur de 36 ans a déclaré à Amazon Prime Video: “Je me suis bien entraîné, mais probablement pas assez de matches pour être au niveau dont j’avais besoin, pas assez de confiance après six mois difficiles.

“Mais c’est comme ça. Accepter que les choses ne se soient pas passées comme je le voulais. Au moins, j’ai terminé avec une victoire positive. C’est important. J’en suis heureux.”

Les victoires ont été difficiles à obtenir pour Nadal depuis Roland-Garros, mais 2022 a toujours été l’une des saisons les plus remarquables de la carrière de l’Espagnol.

Arrivé en Australie en janvier en se demandant si une maladie chronique du pied pourrait signifier la fin, il a remporté l’Open d’Australie et l’Open de France la même année pour la première fois et son décompte de 22 titres du Grand Chelem est plus que n’importe quel homme en l’histoire.

“Je ne peux pas demander plus – 2022, même si les six derniers mois ont été difficiles, deux tournois du Grand Chelem, terminer l’année à mon plus haut niveau au classement, je ne peux pas du tout me plaindre”, a déclaré Nadal.

Nadal a précédemment partagé un aperçu de ce que son avenir pourrait lui réserver après avoir admis qu’il n’était pas sûr de pouvoir imiter son ami Roger Federer et jouer jusqu’à ses 40 ans.



“A mon âge, être capable de réussir et d’être compétitif signifie beaucoup pour moi. Pour 2023, essayons d’avoir la bonne préparation, de travailler de la bonne manière, puis de commencer la saison avec la bonne énergie et la bonne attitude dont j’ai besoin pour être compétitif dès le début. J’en suis ravi.

Les Britanniques Lloyd Glasspool et Finn Harri Heliovaara sont qualifiés pour les demi-finales du double pour leurs débuts à Turin.

Glasspool, 28 ans, et Heliovaara ont réalisé une excellente performance en battant l’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Horacio Zeballos 6-0 6-4 lors de leur dernier match du tournoi à la ronde.

Il s’agit de leur deuxième victoire de la semaine après avoir également battu Marcelo Arevalo et Jean-Julien Rojer, avec leur seule défaite contre le Britannique Joe Salisbury et l’Américain Rajeev Ram.

Glasspool a déclaré: “Cela montre à quel point nous avons travaillé dur et c’est vraiment agréable de le voir récompensé. C’est incroyable de pouvoir jouer nos meilleurs trucs sur la plus grande scène. Nous sommes prêts pour qui que ce soit.”

Ram et Salisbury doivent gagner un set contre Arevalo et Rojer jeudi soir pour garantir leur progression vers les quatre derniers après avoir remporté leurs deux matchs jusqu’à présent.