Rafael Nadal manquera l’Open de France en raison d’une blessure à la hanche, s’attend à ce que 2024 soit la dernière année de sa carrière de tennis

Rafael Nadal a annoncé jeudi qu’il se retirait de l’Open de France en raison d’une blessure persistante à la hanche, et il s’attend à ce que 2024 soit la dernière saison de sa carrière.

Le propriétaire d’un record de 14 championnats au tournoi du Grand Chelem sur terre battue le manquera pour la première fois depuis ses débuts en 2005.

Nadal, qui aura 37 ans le mois prochain, a annoncé son retrait – et ses projets futurs – lors d’une conférence de presse à son académie de tennis à Manacor, en Espagne. Il a dit qu’il ne voulait pas fixer de date pour son retour à la tournée de tennis, mais s’attend à ce que cela prenne des mois.

Et puis, le 22 fois champion du Grand Chelem a ajouté: « On ne sait jamais comment les choses vont se passer, mais mon intention est que l’année prochaine soit ma dernière année. »

Le jeu commence à Roland Garros à Paris le 28 mai. Nadal a un record de carrière de 112-3 en 18 apparitions à Roland-Garros, un niveau de domination inégalé par un homme ou une femme à n’importe quel événement du Grand Chelem dans les longues annales d’un sport. qui date des années 1800. Lorsque Nadal a remporté le trophée l’année dernière à 36 ans alors qu’il souffrait de douleurs chroniques au pied, il est devenu le champion le plus âgé de l’histoire du tournoi.

Il a dit qu’il n’était pas sûr que prendre plus de temps maintenant lui donnerait une réelle chance de revenir la saison prochaine sous une forme compétitive, mais a expliqué qu’il savait qu’il ne pouvait pas continuer à essayer de forcer son corps à revenir en condition de match maintenant.

« Je vais arrêter, je ne vais pas m’entraîner. Je ne suis pas prêt à m’entraîner », a déclaré Nadal, alternant les réponses en espagnol et en anglais. « Cela a été de nombreux mois avec de nombreux moments de frustration, et je peux gérer la frustration, mais il arrive un moment où vous devez vous arrêter. »

L’anniversaire de Nadal est le 3 juin, alors qu’en temps normal il aurait pu jouer son match de troisième tour au Court Philippe Chatrier. Au lieu de cela, il sera hors de combat, tout comme il l’a été pendant la majeure partie de cette saison.

L’Espagnol n’a concouru nulle part depuis qu’il a perdu contre Mackie McDonald au deuxième tour de l’Open d’Australie le 18 janvier, lorsque son mouvement a clairement été limité par un fléchisseur gênant de la hanche gauche. C’était la première sortie de Nadal en Grand Chelem depuis 2016.

Un examen IRM le lendemain a révélé l’étendue de la blessure, et son manager a déclaré à l’époque que Nadal devrait avoir besoin de jusqu’à deux mois pour se rétablir complètement. Il visait initialement à revenir au Masters de Monte-Carlo en mars sur sa terre battue rouge bien-aimée, mais il n’a pas pu y jouer, puis s’est absenté tournoi après tournoi, ce qui a diminué la probabilité qu’il soit prêt pour Roland-Garros.

Nadal n’a que 1-3 cette saison. Il a perdu sept de ses neuf derniers matches au total, datant d’une défaite au quatrième tour contre Frances Tiafoe lors du quatrième tour de l’US Open en septembre dernier.

C’est une chose pour Nadal de perdre plus fréquemment, et dans les tours précédents, qu’il ne l’a fait habituellement au cours de son illustre carrière – une dans laquelle ses 22 titres majeurs sont à égalité avec son rival Novak Djokovic pour la plupart par un homme, et comprend 92 trophées en tout, ainsi que plus de 1 000 victoires de matchs au niveau de la tournée.

C’est une autre chose pour Nadal d’être absent de Roland Garros, où il est apparu 18 fois, chaque année depuis qu’il l’a remporté à l’adolescence en 2005. Il a également été champion en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. , 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022.

C’est pourquoi les joueurs de tennis considèrent souvent qu’affronter Nadal à Roland-Garros est la tâche la plus difficile du sport.

Parmi tous les triomphes là-bas, les revers étaient certainement peu fréquents.

Nadal a abandonné le terrain avant le troisième tour en 2016 en raison d’une blessure au poignet et a été éliminé par un autre joueur à trois reprises : ces défaites sont survenues contre Robin Soderling au quatrième tour en 2009, contre Djokovic en quart de finale en 2015, puis à nouveau. contre Djokovic en demi-finale en 2021.

Cette année, Nadal sera absent dès le début de son épreuve préférée – et celle où il est généralement considéré comme le favori pour gagner, quoi qu’il arrive.

« Vous ne pouvez pas continuer à exiger de plus en plus de votre corps, car il arrive un moment où votre corps lève un drapeau blanc », a déclaré Nadal, qui était assis seul sur une scène, vêtu d’un jean et d’un polo blanc lors de sa conférence de presse, qui a été diffusé en direct en Espagne par le réseau sportif 24 heures sur 24 du radiodiffuseur d’État. « Même si votre tête veut continuer, votre corps dit que c’est aussi loin que ça va. »

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Joseph Wilson et Howard Fendrich, Associated Press