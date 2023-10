Rafael Nadal jouera à l’Open d’Australie, déclare le directeur de l’événement

Rafael Nadal reviendra au tennis du Grand Chelem à l’Open d’Australie en janvier, a déclaré mercredi le directeur de l’événement Craig Tiley.

L’ancien joueur de 37 ans, ancien primaire mondial, a été mis à l’écart depuis qu’il s’est blessé au fléchisseur de la hanche lors d’une défaite au deuxième tour contre Mackenzie McDonald lors de la finale de Melbourne Park plus tôt cette année.

L’Espagnol, qui a remporté 22 titres du Grand Chelem, devait initialement rater huit semaines, mais a subi une intervention chirurgicale à un muscle de la hanche en juin.

Alors que le représentant de Nadal, Benito Perez-Barbadillo, a déclaré à Reuters par SMS depuis Shanghai qu’il n’y avait rien à annoncer sauf sur le calendrier à venir de l’Espagnol, Tiley a déclaré à « The Today Show » de 9 Network qu’il avait confirmé sa participation.

« Nous pouvons révéler ici seulement que Rafa sera de retour », a déclaré Tiley.

« Il a été absent pendant la majeure partie de l’année et en lui parlant ces derniers jours, il a confirmé qu’il serait de nouveau, ce dont nous sommes vraiment ravis, le champion de 2022. C’est génial. »

Tiley a également déclaré que l’Australien Nick Kyrgios pourrait revenir à temps pour jouer à Melbourne Park après avoir subi une opération au genou en janvier et subi des problèmes au poignet et au pied au cours d’une année 2023 marquée par des blessures.

« Nous savons que Nick s’entraîne et souhaite revenir également. Nous comptons donc le revoir », a-t-il ajouté.

Tiley a déclaré qu’un trio d’anciennes championnes féminines – Naomi Osaka, Angelique Kerber et Caroline Wozniacki – prévoyaient également de revenir au premier Grand Chelem de l’année après les pauses maternité.

« Nous les accueillerons – ainsi que leurs familles – à Melbourne à bras ouverts et nous avons hâte de voir ce que leur prochain chapitre leur apportera », a-t-il ajouté.

BAISSE DU CLASSEMENT

Nadal a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite après la saison 2024, une série d’accidents limitant ses apparitions sur le Tour.

Il a abandonné le top 100 pour la première fois en 20 ans plus tôt dans la saison et a glissé au numéro 240 mondial, mais est éligible à un classement sûr après avoir été blessé et n’avoir participé à aucun événement pendant au moins six mois.

Nadal, qui a publié des vidéos de son entraînement, a également exprimé son désir de participer aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine, le tournoi de tennis devant se dérouler à Roland Garros, où il a remporté 14 de ses 22 titres majeurs.

En l’absence de Nadal, Novak Djokovic a remporté un record de 24 tournois du Grand Chelem.

Nadal a remporté l’Open d’Australie à deux reprises, avec sa dernière victoire en 2022 lorsqu’il a battu le Russe Daniil Medvedev et est devenu le premier homme de l’ère Open à revenir de deux sets en finale pour gagner.