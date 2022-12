Rafael Nadal heureux de voir son rival Novak Djokovic de retour pour l’Open d’Australie

Un “très motivé” Rafael Nadal a salué le retour très attendu de son rival Novak Djokovic à l’Open d’Australie comme “bon pour le tennis” mercredi, tout en écartant les suggestions que cela pourrait être sa dernière inclinaison au Grand Chelem d’ouverture de la saison.

Le grand espagnol de 36 ans, récemment devenu père, entame sa nouvelle saison à la United Cup, une nouvelle épreuve par équipes mixtes qui débutera jeudi à Sydney, Brisbane et Perth.

Cela fournira un échauffement pour sa défense du titre de l’Open d’Australie le mois prochain à Melbourne Park, où il a balayé le Russe Daniil Medvedev pour gagner cette année dans une épopée à cinq sets.

Cette victoire est survenue après que Novak Djokovic, son rival et neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie, a été arrêté et expulsé avant le tournoi après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19.

L’Australie a depuis levé l’obligation pour les visiteurs de présenter une preuve de vaccination contre Covid. Le Serbe est revenu dans le pays mardi pour la première fois depuis qu’il a été expulsé.

Nadal, qui détient un record de 22 titres du Grand Chelem chez les hommes contre 21 pour Djokovic, a déclaré qu’il était heureux de revoir son rival superstar.

“Novak est là, bon pour le tennis, bon pour probablement les fans”, a déclaré le numéro deux mondial à Sydney. “Voyons voir, non ? Les meilleurs joueurs sur le court gagnent toujours.”

Djokovic, cinquième, entamera sa quête d’un incroyable 10e titre à Melbourne Park à l’International d’Adélaïde à partir de dimanche.

Nadal a soutenu sa victoire à l’Open d’Australie cette année avec un 14e Open de France, mais a eu du mal à se blesser après s’être retiré de la demi-finale de Wimbledon avec une déchirure abdominale en juillet.

Malgré une mauvaise seconde moitié de l’année, Nadal a déclaré qu’il était impatient de repartir avec un premier affrontement à la United Cup contre le numéro 14 mondial britannique Cameron Norrie avant une confrontation à succès avec l’Australien Nick Kyrgios.

« La plus haute motivation pour essayer de bien commencer. C’est toujours important de bien commencer pour moi, pour la confiance”, a-t-il déclaré.

« Ces derniers mois n’ont pas été faciles pour moi. L’essentiel pour moi maintenant est de retrouver des sentiments positifs sur le court, d’être compétitif. J’espère. Je suis prêt à faire en sorte que cela se produise, mais voyons voir.”

Nadal a disputé son premier Open d’Australie en 2004. Il est maintenant père et, avec des antécédents de blessures, on lui a demandé si cela pouvait être son dernier voyage en Australie.

“En tant que professionnel, on ne sait jamais, j’espère que non”, a-t-il déclaré.

“Je veux dire, quand vous avez 36 ans, vous ne savez jamais quand ce sera le dernier. C’est évident, mais je n’aime pas en parler parce que je ne suis pas d’humeur en ce moment.

“Je me concentre uniquement sur le fait d’essayer de jouer au plus haut niveau possible et de me donner la possibilité de rester compétitif, de me battre pour n’importe quoi. C’est mon objectif maintenant.

« Je ne pense pas que ce soit ma dernière fois ici. Je suis heureux de faire ce que je fais. J’ai hâte de continuer à faire ça.”

