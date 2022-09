La légende du tennis, Rafael Nadal, a félicité le champion de l’US Open 2022, Carlos Alcaraz, pour avoir remporté son premier titre du Grand Chelem et être devenu le nouveau joueur masculin numéro un mondial.

Alcaraz, âgé de 19 ans, a battu le Norvégien Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 dans un passionnant match à quatre. Les trois heures et 20 minutes du match de siège ont finalement conduit Alcaraz à soulever son premier trophée de l’US Open au stade Arthur Ashe le dimanche 11 septembre.

A LIRE AUSSI : US Open : Carlos Alcaraz remporte le premier titre du Grand Chelem et sera le plus jeune N°1 mondial

Avec la victoire, Alcaraz a maintenant rejoint Nadal à un endroit spécial. Il est devenu le plus jeune champion du Grand Chelem depuis Nadal en 2005. Alcaraz est également devenu le plus jeune numéro un mondial depuis le début du classement ATP en 1973, battant la marque établie par Lleyton Hewitt, qui avait 20 ans lorsqu’il est devenu numéro un en 2001.

L’adolescent est également devenu le troisième joueur masculin espagnol à remporter l’US Open après Manuel Orantes (1975) et Rafael Nadal (2010, 2013, 2017, 2019).

Nadal a félicité le champion nouvellement couronné alors qu’il tweetait : « Felicidades Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada that estoy seguro serán muchas más ! (Félicitations Carlos Alcaraz pour votre premier Grand Chelem et pour le numéro 1, qui est l’aboutissement de votre première grande saison, qui, j’en suis sûr, sera beaucoup plus!”

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada qu’estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Grand effort @CasperRuud98 !Très fier de toi! Pas de chance aujourd’hui mais tournoi et saison incroyables ! Continue! – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 11 septembre 2022

Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, a également adressé ses vœux au finaliste de l’US Open, Ruud, pour sa course “incroyable” dans le tournoi de fin d’année ainsi que dans la saison. Il s’agit de la deuxième défaite de Ruud en finale d’un tournoi alors qu’il avait perdu contre Nadal lors de la finale de Roland-Garros en juin.

“Bon effort Casper Ruud ! Très fier de toi! Pas de chance aujourd’hui mais tournoi et saison incroyables ! Continue!” dit le grand espagnol.

A LIRE AUSSI : US Open : le duo tchèque Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova remportent le titre en double

Après la performance en finale de l’US Open, Ruud passera à la deuxième place du classement mondial à partir de son rang actuel de n ° 7. Il avait fait de son mieux pour devenir le premier Norvégien à devenir le n ° 1 mondial, mais n’a pas été à la hauteur de la puissance de feu d’Alcaraz.

La finale du simple masculin de l’US Open 2022 était la première confrontation dans laquelle deux hommes se disputaient à la fois leur premier titre du Grand Chelem et le rang de numéro un mondial.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici