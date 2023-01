Rafael Nadal fait l’éloge du “puissant” Jack Draper | Andy Murray prêt pour le tirage au sort difficile de l’Open d’Australie | Actualités Tennis

Rafael Nadal a admis qu’il se sentait vulnérable avant son match du premier tour contre le Britannique Jack Draper à l’Open d’Australie.

Le champion en titre entre dans le Grand Chelem sur la pire course de sa carrière, après avoir perdu six matchs sur sept depuis l’US Open.

“Sans aucun doute. J’ai perdu plus que d’habitude, donc cela fait partie du business”, a-t-il déclaré.

“Je pense que je suis assez humble pour accepter cette situation et juste travailler avec ce que j’ai aujourd’hui. Je dois reconstruire tout cet élan. Je dois reconstruire cette confiance avec moi-même avec des victoires.”

Normalement, une égalité au premier tour contre un joueur de 21 ans qui vient de commencer sa première année complète sur le circuit ATP ferait de Nadal un favori, mais c’est une mesure des progrès de Draper qu’il est considéré comme un tirage délicat pour l’Espagnol. , qui est la tête de série numéro un avec Carlos Alcaraz blessé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Novak Djokovic et Rafael Nadal poursuivent leurs préparatifs pour l’Open d’Australie le mois prochain



Draper a grimpé de plus de 200 places au classement et arrive à Melbourne en bonne forme, avec une course aux demi-finales de l’International d’Adélaïde à son actif.

“C’est probablement l’un des premiers tours les plus difficiles possibles, être tête de série. Il est jeune, puissant, progresse très, très vite dans le classement, joue bien.

“C’est un gros défi pour moi au début du tournoi. Je suis ici juste pour me donner une chance. Je sais qu’il joue bien. Il a beaucoup de choses positives, et probablement une belle carrière devant. J’espère être prêt à se battre pour ce premier tour et voyons ce qui peut arriver.”

Nadal a commencé cette année avec deux défaites à la Coupe ATP contre le compatriote de Draper Cameron Norrie et l’Australien Alex de Minaur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Britannique Jack Draper a atteint les demi-finales de l’International d’Adélaïde avec une victoire en deux sets contre Karen Khachanov



Murray “dans un bien meilleur endroit” pour l’Open d’Australie

Andy Murray se dit prêt à faire une déclaration à l’Open d’Australie, alors qu’il se prépare à affronter Matteo Berrettini mardi.

L’ancien numéro 1 mondial s’est vu offrir un match nul difficile contre le finaliste de Wimbledon. L’Italien a atteint les demi-finales à Melbourne l’année dernière, mais Murray pense qu’il a de bonnes chances de provoquer la surprise.

“De toute évidence, c’est un tirage difficile. Mais j’ai aussi l’impression d’être dans une bien meilleure position que celle où j’étais lors de n’importe lequel des Grands Chelems de l’année dernière”, a-t-il déclaré.

“Je me sens bien préparé, je me sens prêt à affronter un joueur de haut niveau au début de l’événement, alors que peut-être que l’année dernière, parfois, mon jeu n’était pas si bon et obtenir un tirage difficile, un match difficile au début du tournoi, n’a pas se sentait bien.”

Image:

Andy Murray a passé l’intersaison à travailler aux États-Unis avec son entraîneur





La hanche de Murray a bien résisté l’année dernière et il n’a pas eu d’absence pour blessure majeure, mais il n’a pas non plus obtenu les résultats ni joué au tennis qu’il espérait.

Il a lutté contre des problèmes de crampes au cours de la seconde moitié de la saison, admettant qu’il avait laissé tomber sa forme physique.

L’ancien champion de Wimbledon a passé la pré-saison dans un camp d’entraînement aux États-Unis avec Ivan Lendl et malgré la perte de son seul match d’échauffement compétitif contre Sebastian Korda à Adélaïde la semaine dernière, il s’est bien comporté lors du tournoi d’exhibition à Kooyong, battant le jeune Australien. De Minaure.

“Une bonne période d’entraînement m’a donné le temps de travailler sur certaines choses et d’améliorer certaines choses”, a déclaré le joueur de 35 ans.

“J’ai fait beaucoup de travail en dehors du terrain également dans le gymnase, donc physiquement et dans les matchs que j’ai joués, que ce soit les matchs à Kooyong ou à Adélaïde ou lorsque nous avons joué en Écosse [at the Battle of the Brits last month]mon mouvement et mes affaires étaient nettement meilleurs que ce qu’ils auraient été à ce stade l’année dernière.

“Quand je bouge bien, j’ai tendance à bien jouer, et c’est vraiment important pour moi. C’est probablement ce dont j’ai été le plus heureux. Les conditions jouent assez vite ici, il est donc encore plus important d’être léger sur vos pieds. “

Image:

Norrie a perdu le match contre Gasquet en trois sets





Norrie s’incline face à Gasquet à Auckland

Alors que Murray a chuté dans les classements mondial et britannique, Cameron Norrie détient les espoirs britanniques en Australie.

Il espère une course profonde à Melbourne Park et a eu une bonne préparation avant le Grand Chelem. atteindre la finale de l’Open d’Auckland.

Le Britannique s’est bien comporté dans la ville où il a grandi pour être battu en trois sets par le Français Richard Gasquet lors de la finale de vendredi.

Image:

Cameron Norrie était au bord des larmes après avoir perdu contre Richard Gasquet en finale de l’ASB Classic





Le numéro 12 mondial a déclaré après le match que la défaite “fait plus mal” que les autres défaites, mais qu’il devra désormais se concentrer sur son match du premier tour contre Luca van Assche.

Retenant ses larmes lors de son entretien sur le terrain, Norrie a déclaré: “Celui-là fait mal. Je le voulais vraiment.

“Mais tout le mérite revient à Richard, vous avez tenu bon et avez mieux joué que moi. Vous l’avez certainement mérité aujourd’hui. Bravo.

“J’ai passé une semaine incroyable en venant à Auckland, le tournoi où j’ai grandi. J’ai beaucoup d’amis et de famille ici, tout le monde me soutient, ce qui a été formidable.

“Je voulais vraiment gagner le titre. Cela ne change rien, cela me donne encore plus faim et j’espère pouvoir revenir et remporter le titre l’année prochaine.”

Norrie, tête de série 11e à Melbourne, affrontera le jeune wild card français Luca Van Assche au premier tour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Novak Djokovic a reçu les conseils d’un spectateur avant de remporter le point lors d’un match d’exhibition contre Nick Kyrgios à Melbourne



Kyrigos sur l’amitié avec Djokovic

Avant le tournoi, Nick Kyrigos a affronté Novak Djokovic devant une foule à guichets fermés pour un échauffement.

Kyrigos et Djokovic ont établi une relation étroite en dehors du terrain, et l’Australien a parlé de tendre la main au Serbe l’année dernière, lorsqu’il s’est vu interdire de participer à Melbourne Park en raison de son statut de vaccination Covid.

“Le défi auquel il a été confronté il y a un an avec toute la situation du COVID, personne ne l’a vraiment défendu et ce fut un vrai moment de la vie où les gens qui se soucient réellement de votre bien-être se sont levés pour vous et c’est ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Kyrgios dit qu’il a une nouvelle amitié retrouvée avec Novak Djokovic après avoir exprimé son soutien au Serbe lors de son expulsion d’Australie l’année dernière



“J’avais l’impression que c’était nécessaire. C’était plus important que ce que j’avais dit ou fait auparavant. Je suis allé à l’encontre de mes paroles et je l’ai défendu devant mon pays. Ce n’était pas facile pour moi non plus.

“J’ai fait face à beaucoup de critiques. C’est passé d’un endroit difficile à maintenant, nous nous entraidons sur la plus grande scène. Nous ne sommes que de grands concurrents. Penser que je suis capable de faire ça, c’est cool.

“Ma relation avec les trois grands est très différente. Je suis très proche de Novak maintenant, assez proche de Roger [Federer] et moi et Rafa faisons juste ça (il hoche la tête) quand on se croise.”