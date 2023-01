Rafael Nadal face à un test difficile dans la défense de l’Open d’Australie

Rafael Nadal ouvre sa défense du titre de l’Open d’Australie lundi en se sentant vulnérable et contre un jeune adversaire dangereux, la tête de série féminine Iga Swiatek faisant également face à une rencontre délicate alors qu’elle vise une première couronne.

Le premier Grand Chelem de l’année débute à Melbourne Park avec le classement numéro un mondial masculin en jeu et une nouvelle championne féminine qui sera couronnée après la retraite choc d’Ashleigh Barty après sa victoire l’année dernière.

Le grand espagnol Nadal, 36 ans, a perdu six de ses sept derniers matches, dont ses deux premiers cette année, avant un affrontement difficile l’après-midi sur la Rod Laver Arena contre le Britannique en forme Jack Draper.

“Probablement l’un des (matchs) de premier tour les plus difficiles possibles, être tête de série”, a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises et tête de série numéro un. “Jeune, puissant, progressant très, très vite dans le classement, jouant bien.”

Draper, 21 ans, qui s’améliore rapidement, a atteint les demi-finales de l’International d’Adélaïde cette semaine et a déclaré qu’il ne serait pas intimidé, bien que Nadal soit une idole.

«Je veux aller concourir dur et vraiment bien jouer et je veux aller gagner le match, bien sûr. Ce sera donc le plan”, a-t-il déclaré.

Nadal a remporté le titre l’année dernière avec une victoire palpitante en cinq sets contre le Russe Daniil Medvedev, qui affronte l’Américain Marcos Giron sur le court central lors d’un match en soirée.

Sa course à une première couronne australienne depuis 2009 est survenue en l’absence du neuf fois champion Novak Djokovic, qui est de retour cette année et grand favori après avoir raté l’événement de 2022 lorsqu’il a été expulsé pour sa position de vaccination contre Covid.

Le Serbe de 35 ans débutera mardi contre l’Espagnol Roberto Carballes Baena, en quête non seulement d’un 10e titre et d’égaler les 22 Grands Chelems de Nadal, mais aussi de reconquérir le meilleur classement mondial.

“J’aime mes chances”, a déclaré Djokovic, qui est en forme, gagnant à Adélaïde la semaine dernière après avoir terminé 2022 avec un autre triomphe en finale de l’ATP.

Il peut revenir au sommet en soulevant le trophée. Il en va de même pour le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas, selon l’instance dirigeante de l’ATP.

Le numéro trois mondial Ruud peut également devenir numéro un mondial en atteignant la finale, tant que ni Djokovic ni Tsitsipas ne remportent le titre.

Si aucun de ces scénarios ne se réalise, le règne de Carlos Alcaraz, qui ne joue pas à Melbourne en raison d’une blessure, se poursuivra.

Tsitsipas ouvre sa campagne contre le Français Quentin Halys sur la Margaret Court Arena, avec Ruud en action mardi.

Ouverture “intense” pour Swiatek

La tête de série Swiatek est clairement la favorite après avoir dominé le tennis féminin après la retraite en mars de l’année dernière de Barty.

La Polonaise a remporté huit titres WTA en 2022 et est devenue la première femme en six ans à remporter deux tournois du Grand Chelem au cours de la même saison – à Roland Garros et à New York.

Avec la grande retraitée Serena Williams et la double gagnante de Melbourne Naomi Osaka également absentes, il est presque certain qu’il y aura un nouveau nom sur le trophée Daphne Akhurst.

Les seules anciennes tenantes du titre dans le tirage au sort sont Sofia Kenin, qui a gagné en 2020, et Victoria Azarenka, dont le deuxième triomphe à l’Open d’Australie remonte à il y a dix ans.

Swiatek débute lundi contre Jule Neimeier, le numéro 68 mondial allemand qui a atteint les quarts de finale à Wimbledon l’an dernier.

Plus récemment, la paire s’est affrontée en huitièmes de finale à l’US Open, où Swiatek a dû creuser profondément après avoir perdu le premier set avant de remporter le tournoi.

“Ce ne sera pas facile”, a-t-elle déclaré à propos de Neimeier.

“Mais n’importe quel match d’un Grand Chelem est toujours plus intense et plus stressant que les autres tournois. Je serai prêt pour ça.”

La numéro trois mondiale américaine Jessica Pegula aimera également ses chances.

La joueuse de 28 ans a joué un rôle central pour l’équipe américaine victorieuse de la United Cup pour continuer sa forme brûlante de la fin de la saison 2022, qui comprenait la levée d’un deuxième trophée en simple au WTA 1000 à Guadalajara.

Elle affrontera la Roumaine Jacqueline Cristian en premier.

La sixième tête de série Maria Sakkari et la septième tête de série Coco Gauff sont également en action lundi, tout comme Azarenka – contre Kenin.

