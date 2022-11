Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas envisagent de remplacer le numéro un mondial Carlos Alcaras

Carlos Alcaraz passera une semaine nerveuse à regarder les finales de l’ATP alors que Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas tenteront d’usurper l’adolescent espagnol en tant que numéro un mondial masculin de fin d’année. Alcaraz, le mieux classé, est impuissant à arrêter ses rivaux car il est sorti avec une blessure à l’abdomen qu’il a subie au Masters de Paris il y a plus d’une semaine.

Nadal espère qu’il s’est débarrassé de la rouille qu’il a affichée à Paris lorsqu’il a perdu lors de son premier match en simple en deux mois après avoir passé du temps chez lui à Majorque avec sa femme et son fils nouveau-né. Le joueur de 36 ans est tombé aux mains du compagnon américain Tommy Paul.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-2023 : le Mumbai City FC frappe le Chennaiyin FC pour six à la Marina Arena

Le moyen le plus sûr pour Nadal, qui a remporté les titres de l’Open d’Australie et de France en 2022 et est classé deuxième, de terminer numéro un en fin d’année pour la sixième fois est de remporter le titre à Turin.

Pourtant, il semble ne pas se soucier de rejoindre Pete Sampras en deuxième position sur la liste de tous les temps des numéros un de fin d’année.

“Comme je l’ai souvent dit, ce n’est plus une priorité pour moi, car il faut une constance des résultats qui n’est vraiment possible que pour les jeunes joueurs”, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.

“Et pour être honnête, je n’aime pas parler de ce qui pourrait arriver dans le futur.”

Nadal pourrait également être en tête du classement s’il remporte ses trois matchs du groupe vert et atteint la finale tandis que Tsiptsipas trébuche.

Le Grec, troisième au classement, qui fait partie du groupe rouge, doit gagner tous ses matchs pour remporter le titre.

Nadal renverserait Alcaraz, champion de l’US Open, si les deux Espagnols terminaient à égalité de points. Nadal a un meilleur bilan global dans les tournois du Grand Chelem et des Masters.

Nadal ouvre sa campagne dimanche contre l’Américain Taylor Fritz. Ses deux autres rivaux de groupe sont le Norvégien Casper Ruud et le Canadien en forme Felix Auger-Aliassime.

“Un dernier sprint”

Tsitsipas, qui n’a jamais dépassé la troisième place, a une attitude très différente de Nadal.

« Les classements sont là pour une raison. Ils signifient quelque chose d’important », a-t-il déclaré en août lorsqu’il a repris la troisième place.

“Je pense que la toute prochaine étape serait la place de n ° 1, que j’espère pouvoir atteindre un jour.”

Le joueur de 24 ans a connu une année réussie avec deux titres et cinq autres finales, même si un titre du Grand Chelem lui échappe toujours.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-2023 : le Mumbai City FC frappe le Chennaiyin FC pour six à la Marina Arena

S’il réussissait à terminer numéro un, il imiterait le Chilien Marcelo Rios en 1998 en tant que seul joueur sans couronne du Grand Chelem à être en tête du classement.

La tâche de Tsitsipas semble plus difficile que celle de Nadal puisque son groupe comprend deux anciens numéros un mondiaux en Serbe Novak Djokovic et Daniil Medvedev.

Un autre Russe, l’excitant Andrey Rublev aux cheveux de vadrouille – quart de finaliste à la fois à l’Open de France et à l’US Open cette année – fait partie de ce quatuor.

Djokovic espère que ses montagnes russes d’un an – à commencer par son expulsion d’Australie parce qu’il n’a pas été vacciné contre Covid jusqu’au sommet d’une autre couronne de Wimbledon – se termineront bien.

Le Serbe de 35 ans vise à égaler le record de six titres de la finale ATP de Roger Federer à la retraite.

Ce serait “une fin parfaite”, a déclaré Djokovic à ATP Media vendredi.

« La cerise sur le gâteau, bien sûr, mais le chemin est long. C’est une longue semaine.

“C’est la dernière semaine de l’année sur le Tour, c’est une sorte de dernier sprint, si vous voulez, pour nous tous.

“Dès le tout premier match, vous allez avoir une intensité très élevée.”

Pour Ruud, la finale présente une chance de remporter un titre important après avoir perdu les finales de l’Open de France et de l’US Open. Il fait face à une pression supplémentaire car ses deux grands-mères seront à Turin pour le surveiller.

“Ils ne viennent pas trop”, a déclaré Ruud au site Web de l’ATP.

« Parfois, ils sont un peu frustrés par le fait que je ne les invite pas trop souvent.

“Elles sont géniales, mais comme toutes les grands-mères, elles peuvent peut-être être un peu trop parfois”, a-t-il ajouté en souriant.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici