Rafael Nadal et Noval Djokovic Eye History alors que Roland Garros embrasse une nuit tranquille

Rafael Nadal et Novak Djokovic jetteront leur dévolu sur l’histoire du Grand Chelem à Roland Garros alors que l’Open de France embrasse une nouvelle ère étrangement vide de tennis nocturne.

Un 14e titre à Paris pour Nadal le mènerait à une 21e majeure record, dépassant la marque qu’il partage avec Roger Federer qui a déjà annulé ses espoirs d’ajouter à son seul succès dans la capitale française en 2009.

Djokovic, le champion en 2016, peut passer à 19 titres du Grand Chelem avec la victoire.

Cela ferait du numéro un mondial le premier homme en plus d’un demi-siècle à remporter les quatre majors à plusieurs reprises.

Nadal arrive à Paris soutenu en battant Djokovic lors de la finale du Rome Masters lors de ce qui était la 57e rencontre du duo.

C’était le 10e titre de Nadal dans la capitale italienne.

Non pas qu’il lisait trop dans les statistiques en ce qui concerne Roland Garros.

«Je pense que je peux travailler sur deux ou trois choses que je peux faire un peu mieux», a-t-il insisté.

‘Travaillez correctement’

«J’ai juste besoin de continuer. Je sais sur quoi j’ai besoin de travailler et je vais le faire. Travaillez, détendez-vous mentalement et travaillez de la bonne manière. «

Au Roland Garros retardé de l’année dernière, Nadal a balayé Djokovic en deux sets en finale.

C’était la 100e victoire de Nadal au tournoi contre seulement deux défaites depuis ses débuts en 2005.

Donner de l’espoir à Djokovic, cependant, c’est de savoir qu’il était responsable de l’une de ces pertes, lors des quarts de finale de 2015.

Il est également quatre fois finaliste bien que trois de ces défaites lors du match de championnat aient eu lieu contre l’Espagnol.

Seuls deux hommes ont déjà réussi à remporter les quatre chelems à plus d’une occasion – Roy Emerson et Rod Laver, d’Australie.

L’exploit de Laver est revenu en 1969.

« Je pense que j’ai de bonnes chances d’aller jusqu’au bout à Paris, mais bien sûr, c’est loin », a déclaré Djokovic qui a remporté le premier titre du Grand Chelem de la saison en Australie pour une neuvième fois en février.

Federer, avec son 40e anniversaire qui approche à grands pas, reste le favori sentimental mais sa priorité sera un assaut sur Wimbledon où il a été champion huit fois.

Pack de poursuite

« Je ne suis pas si sûr qu’au cours des 50 dernières années de Roland-Garros, quelqu’un se balance à près de 40 ans, est absent depuis un an et demi et gagne tout droit », a déclaré Federer après avoir perdu son seul terrain en terre battue match cette année à Genève la semaine dernière.

Du peloton de chasse, le double finaliste Dominic Thiem manque de forme et de confiance.

Une course aux demi-finales de Madrid a été suivie d’une défaite en sets consécutifs contre Cameron Norrie lors de son premier match à Lyon.

Le numéro deux mondial Daniil Medvedev n’a pas encore remporté de match à Roland Garros en quatre tentatives.

A Rome, il est tombé au premier obstacle et a supplié l’arbitre en plaisantant de le disqualifier, telle est son aversion pour la terre battue.

Le numéro cinq mondial Stefanos Tsitsipas est l’homme le plus susceptible de contrarier les chances de Nadal et Djokovic de se qualifier à nouveau pour la finale.

Le Grec de 22 ans a remporté le prestigieux titre sur terre battue de Monte Carlo en avril, avait une balle de match avant de perdre la finale de Barcelone face à Nadal, puis a soulevé le trophée de Lyon.

Il a battu Nadal sur terre battue à Madrid en 2019 et a porté Djokovic à cinq sets lors des demi-finales de Roland-Garros 2020.

Roland Garros de cette année sera le deuxième à se dérouler sous l’ombre du coronavirus.

Un peu plus de 5 000 fans par jour seront autorisés sur le site jusqu’au 9 juin, date à laquelle ce chiffre passera à 13 000.

Pour la première fois cette année, il y aura neuf sessions en soirée au tournoi.

Cependant, un couvre-feu Covid-19 à partir de 21 heures signifie que huit de ces séances se joueront à l’intérieur d’un court vide Philippe Chatrier.

