Rafael Nadal et Novak Djokovic s’affrontent en finale de l’Open d’Italie à succès

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic, de Serbie, affrontera l’Espagnol n ° 3 Rafael Nadal lors de leur sixième affrontement pour le titre de l’Open d’Italie dimanche. Lors de la deuxième demi-finale, disputée samedi, la tête de série Djokovic a battu l’espoir local Lorenzo Sonego 6-3, 6-7 (5), 6-2. La deuxième tête de série, Nadal, avait déjà battu l’Américaine Reilly Opelka 6-4, 6-4, brisant une fois dans chaque set. Nadal détient l’avantage avec trois victoires contre les deux de Djokovic lors des précédentes finales tandis que l’Espagnol vise un 10e titre de l’Open d’Italie et son adversaire un sixième. La rencontre de dimanche sera une revanche des finales 2009, 2011, 2012, 2014 et 2019. Les deux joueurs se rencontreront pour la 57e fois. Djokovic et Nadal se sont affrontés huit fois auparavant au Foro Italico, depuis leur première rencontre en quarts de finale 2007. Nadal a remporté ce match confortablement, avant que leur rivalité ne grandisse au fil des ans.

Nadal a une avance de 5-3 dans leurs affrontements à Rome tandis que Djokovic possède désormais l’avantage général de l’ATP Head2Head dans leur rivalité légendaire (29-27).

Samedi, Sonego a sauvé deux balles de match dans le deuxième set, avant que Djokovic ne remporte le match dans le troisième.

«Je n’ai que moi-même à blâmer pour ne pas avoir clôturé le match en deux sets. J’ai besoin de récupérer, c’est ce sur quoi je me concentre », a déclaré Djokovic.

«Je n’ai pas beaucoup de temps et j’ai beaucoup joué au tennis, donc j’espère que j’aurai des jambes fraîches, parce que c’est ce dont j’ai vraiment besoin et c’est nécessaire pour avoir une chance contre Rafa.

La victoire de Nadal contre Opelka lors de son 500e match sur terre battue a prolongé son record à 458 victoires et 42 défaites. Cette victoire a maintenu le record parfait de l’Espagnol en demi-finale dans la capitale italienne.

Djokovic a déclaré que Nadal était son plus grand rival.

«C’est super de le jouer à nouveau en finale. C’est le gars que j’ai le plus rencontré dans ma carrière », a déclaré Djokovic après son match de demi-finale.

« [He is] certainement mon plus grand rival de tous les temps. Le jouer sur terre battue en finale de l’un des plus grands tournois du monde est toujours très motivant pour moi. Même après tout ce que nous avons vécu dans notre carrière, il y a toujours cette excitation lorsque nous devons nous affronter. «

Djokovic visera un bon départ et une avance rapide contre Nadal dimanche, car il sait mieux que quiconque à quel point il peut être dangereux de donner à l’Espagnol un avantage quelconque sur la terre battue rouge.

Djokovic a battu Sonego en deux heures et 44 minutes. En revanche, Nadal a passé un peu plus d’une heure et demie sur le terrain samedi lors de sa demi-finale contre Reilly Opelka, le grand servant, battant une fois à chaque set de sa victoire 6-4, 6-4.

«Je pense que j’ai joué le match que je devais jouer… J’ai eu deux pauses, deux sets. C’est une chose positive pour moi. [To] être à nouveau en finale ici signifie beaucoup pour moi », a déclaré Nadal lors de sa conférence de presse d’après-match.

«J’ai joué mieux, pire, mais toujours [trending] dans une ligne positive. Je joue mieux quand les semaines viennent. Ici, j’ai eu un match nul très difficile et j’ai pu trouver un moyen d’être en finale. «

