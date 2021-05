Rafael Nadal et Naomi Osaka remportent les meilleurs Laureus Sports Awards

Les joueurs de tennis Rafael Nadal et Naomi Osaka ont remporté jeudi les prix Laureus du sportif et de la sportive de l’année, la star du football Mo Salah et le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton également reconnus.

Le numéro deux mondial Nadal a remporté son quatrième prix Laureus alors qu’il était reconnu pour son 13e Roland-Garros et son 20e tournoi majeur.

Osaka, qui a remporté l’US Open pour la deuxième fois et compte quatre tournois majeurs, est désormais deux fois vainqueur de Laureus.

« Gagner l’Open de France et égaler le 20e Grand Chelem de Roger Federer a été un moment inoubliable », a déclaré Nadal.

« Cela signifie beaucoup d’égaler mon grand rival, mais en même temps, mon grand ami. »

Osaka a également été reconnue pour sa position antiraciste, en particulier à l’US Open, où elle portait des masques portant les noms de Noirs américains décédés à la suite d’affrontements avec la police ou victimes d’injustice raciale.

«En ce qui concerne mon activisme sur le terrain, je pense qu’il est important d’utiliser ma voix, car pour moi, j’ai l’impression que je me retiens souvent beaucoup et je m’inquiète de ce que les gens pensent de moi, mais vous savez si vous avez une plateforme, c’est très important que vous l’utilisiez », a déclaré la star japonaise.

Le Bayern Munich, vainqueur de l’UEFA Champions League et de la Bundesliga, a remporté le Laureus World Team of the Year Award.

L’attaquant de Liverpool et de l’Égypte, Salah, a remporté le Sporting Inspiration Award pour son soutien à diverses organisations caritatives, dont beaucoup dans sa ville natale de Nagrig.

Il est également un ardent défenseur des droits des femmes au Moyen-Orient.

Hamilton a été nommé premier lauréat du prix Laureus Athlete Advocate of the Year pour son soutien à la justice raciale, portant un casque Black Lives Matter et une combinaison de course noire et prenant un genou à chaque Grand Prix.

Le snowboardeur canadien Max Parrot a été l’un des gagnants les plus émouvants.

Il a reçu le Laureus World Comeback of the Year après s’être battu contre le cancer pour remporter des médailles d’or aux X-Games.

Patrick Mahomes a remporté le prix Laureus World Breakthrough of the Year après avoir mené les Chiefs de Kansas City en 2020 à leur première apparition au Super Bowl et à leur victoire en 50 ans.

Le géant du tennis Billie Jean King a reçu le prix Laureus Lifetime Achievement.

Chris Nikic, qui est devenu la première personne trisomique à terminer un Ironman complet, a reçu le plus de votes lors du vote public mondial du prix Laureus Sporting Moment.

