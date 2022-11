Rafael Nadal et Iga Swiatek lanceront la saison 2023 à la United Cup en Australie

Rafael Nadal et Iga Swiatek lanceront leurs saisons 2023 à la United Cup en Australie, un nouvel événement par équipes mixtes, mais une foule des 10 meilleurs joueurs sautent le tournoi.

La United Cup, avec 15 millions de dollars en prix et des points de classement en jeu, a remplacé la Coupe ATP masculine et se tiendra à Brisbane, Perth et Sydney en tant que préparation clé du Grand Chelem de l’Open d’Australie.

Dix-huit pays s’affronteront sur 11 jours à partir du 29 décembre, chaque équipe comprenant quatre hommes et quatre femmes avec 500 points de classement WTA et 500 ATP disponibles.

A LIRE AUSSI| Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : Luka Modric à la tête de la campagne de Croatie alors que Zlatko Dalic nomme son équipe

“Le groupe de joueurs est très enthousiaste à l’idée de la United Cup, et cela se confirme dans la grande qualité et le calibre de ceux qui se sont engagés dans l’événement”, a déclaré jeudi le directeur du tournoi, Stephen Farrow.

“Nous sommes ravis de la profondeur et de l’étendue des équipes, et nous pouvons nous attendre à de nombreux affrontements passionnants et à beaucoup de tennis divertissant.”

Le numéro deux mondial et 22 fois vainqueur du Grand Chelem Nadal – le champion en titre de l’Open d’Australie – sera la tête d’affiche de l’équipe espagnole avec Paula Badosa, 13e au classement. Mais le numéro un mondial espagnol Carlos Alcaraz ne participera pas.

Swiatek, la mieux classée, dirigera la Pologne aux côtés d’Hubert Hurkacz tandis que la numéro trois mondiale Jessica Pegula fait partie d’une équipe américaine qui comprend également Madison Keys, Taylor Fritz et Frances Tiafoe.

Une Caroline Garcia renaissante, fraîchement battue par Aryna Sabalenka pour remporter la finale de la saison WTA lundi, est la grande joueuse française.

Maria Sakkari, sixième au classement, est la seule autre femme du top 10 à participer, dans une solide équipe grecque tête de série avec le numéro trois mondial Stefanos Tsitsipas.

Les joueurs du top 10 Sabalenka, Ons Jabeur et Coco Gauff ont choisi de commencer leurs saisons lors d’autres événements, probablement l’Adélaïde International, un tournoi conjoint ATP-WTA qui se déroule en même temps.

Parmi les autres participants notables à la United Cup figurent le numéro quatre mondial norvégien Casper Ruud, l’Allemand Alexander Zverev, qui prévoit un retour sur les courts en décembre après une grave blessure à la cheville, et le showman australien Nick Kyrgios.

Brisbane, Perth et Sydney accueilleront chacune deux groupes de trois pays dans un format de tournoi à la ronde du 29 décembre au 4 janvier avec des rencontres comprenant deux matchs en simple masculin et deux en simple féminin et un double mixte.

Les vainqueurs de groupe de chaque ville joueront pour l’une des trois places en demi-finale à Sydney, la prochaine équipe la plus performante des phases de groupes les rejoignant.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici