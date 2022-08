Rafael Nadal et Coco Gauff en tête d’affiche de l’US Open au profit de l’Ukraine

Les chaussures de Coco Gauff portaient le message “Play for Peace” alors qu’elle rejoignait Rafael Nadal, Iga Swiatek et d’autres stars du tennis lors d’une exposition pré-US Open mercredi soir qui a permis de générer plus d’un million de dollars pour l’aide humanitaire en Ukraine.

“Vous me connaissez tous: j’aime parler quand c’est juste”, a déclaré Gauff après avoir fait équipe avec l’ancien joueur John McEnroe lors d’un match de double mixte contre Nadal et Swiatek. “Je suis content d’avoir pu en faire partie.”

L’Association américaine de tennis a déclaré que 100% des recettes de la vente de billets pour son exposition “Tennis Plays for Peace” au stade Louis Armstrong sont allées à une organisation internationale à but non lucratif. Parmi les autres joueurs participants figuraient les pros ukrainiennes Dayana Yastremska et Katarina Zavatska, la finaliste de l’US Open 2021 Leylah Fernandez, Carlos Alcarez, Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas et Jessica Pegula.

“Cela signifie vraiment beaucoup de voir autant de personnes soutenir l’Ukraine”, a déclaré Zavatska à la foule, notant que c’était le jour de l’indépendance de son pays. “J’espère vraiment et je souhaite que l’année prochaine nous célébrions cette journée en toute liberté.”

La directrice du tournoi, Stacey Allaster, a déclaré que 1,2 million de dollars avaient été collectés dans le cadre des efforts de l’USTA pour générer au moins 2 millions de dollars au profit de l’Ukraine d’ici la fin de l’US Open, qui commence lundi.

« Les combats quotidiens continuent. … Ainsi, chaque dollar que l’Ukraine peut obtenir est une vie sauvée, un enfant nourri », a déclaré Sergiy Stakhovsky, un ancien joueur professionnel ukrainien.

Plus tôt dans la journée, la double championne majeure et ancienne n ° 1 Victoria Azarenka a été retirée de l’exposition. Azarenka vient de Biélorussie, qui a aidé la Russie à lancer son invasion de l’Ukraine en février. Au moins une joueuse de tennis ukrainienne, Marta Kostyuk, a remis en question la participation d’un joueur biélorusse mercredi soir.

L’USTA a publié un communiqué mercredi, disant : « Au cours des dernières 24 heures, après un examen attentif et un dialogue avec toutes les parties concernées, Victoria Azarenka ne participera pas… ce soir. Vika est une solide joueuse leader et nous apprécions sa volonté de participer. Compte tenu des sensibilités des joueurs ukrainiens et du conflit en cours, nous pensons que c’est la bonne ligne de conduite pour nous.

Azarenka et tous les joueurs représentant la Russie ou la Biélorussie ont été interdits d’entrer à Wimbledon, qui s’est tenu en juin et juillet, en raison de l’invasion de l’Ukraine. L’USTA a annoncé en juin qu’elle autoriserait ces athlètes à participer à l’US Open.

Azarenka a remporté l’Open d’Australie en 2012 et 2013 et a été finaliste à l’US Open en 2012, 2013 et 2020.

