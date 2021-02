Rafael Nadal est absent de l’Open d’Australie

Nadal a joué un trois premiers sets presque parfaits, ne permettant pas une pause de son service ou même un point de pause, et il est apparu en plein contrôle du match. Mais dans le bris d’égalité du troisième set, il a raté deux frais généraux et a envoyé un revers large pour donner à Tsitsipas le bris d’égalité et une bouée de sauvetage.

Puis ce qui avait été une déroute s’est transformé en combat de rue. Jouant sur des jambes fraîches après avoir remporté son match de quatrième tour lors d’un walkover, Tsitsipas est devenu de plus en plus avare sur son service, refusant de donner à Nadal une chance de saisir un avantage et le forçant à des erreurs bâclées alors qu’il devenait plus fatigué.

Tsitsipas, qui à 22 ans a 12 ans de moins que Nadal, a semblé gagner de l’énergie et rebondir sur son pas alors que la soirée chaude avançait, atteignant des balles qui étaient hors de sa portée plus tôt et forçant Nadal à frapper des coups supplémentaires et bataille pour tenir son service dans presque tous les matchs.

Dans le cinquième set, Nadal et Tsitsipas ont échangé des jeux de service, le service de Tsitsipas devenant de plus en plus intouchable – il a servi quatre as consécutifs pour nouer le set à 3-3 – et Nadal se battant pour presque chaque point pour rester au niveau. Au service de 5-5 dans le cinquième set, Nadal a commis deux erreurs pour perdre les deux premiers points du match, puis raté large sur le coup droit pour donner à Tsitsipas sa chance de servir le match.

Avec seulement ses amis et son équipe de soutien dans les gradins à cause d’un verrouillage instantané au milieu d’une petite épidémie de coronavirus, Tsitsipas a laissé tomber sa raquette quand elle était terminée, a fait une croix sur sa poitrine et regarda vers le ciel.

Le dernier match était un microcosme du match. Une avance précoce pour Nadal, suivi par Tsitsipas de retour, Nadal combattant deux balles de match pour se donner une chance de survivre, avant de marquer une volée en coup droit et de regarder Tsitsipas faire un revers sur la ligne pour remporter le match.