Rafael Nadal espère une bonne action à l’US Open après une blessure à l’abdomen

Le combattant ultime du tennis, Rafa Nadal, espère être prêt pour une compétition acharnée à l’US Open après avoir vu peu d’action en raison de la grave blessure à l’abdomen qu’il a subie à Wimbledon.

Le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises a été contraint de se retirer de sa demi-finale contre Nick Kyrgios au All England Club cette année et a déclaré aux journalistes vendredi que le chemin de la guérison présentait d’énormes défis.

« (C’est) une blessure difficile parce que c’est dangereux, c’est risqué. Lorsque vous avez une cicatrice, c’est un endroit où vous mettez beaucoup d’efforts lorsque vous servez », a déclaré Nadal, deuxième tête de série.

“Il faut retrouver de la souplesse parce que quand on a une cicatrice là (au début) ce n’est pas souple… Le risque de casser quand on fait un mouvement important là-bas sur un truc qui n’est pas souple comme avant, le risque est plus élevé .”

L’Espagnol s’est retiré de Montréal avant de perdre lors de son match d’ouverture à Cincinnati contre Borna Coric, ce qui assombrit davantage ses perspectives pour tenter de remporter un cinquième titre à Flushing Meadows.

Le joueur de 36 ans, qui participe à l’US Open pour la première fois en trois ans, a déclaré qu’il s’était détendu lors de l’événement de mise au point sur le terrain dur et qu’il “faisait les choses de la meilleure façon possible”.

“J’espère être prêt pour l’action”, a-t-il ajouté. « C’est la seule chose que je peux dire. J’ai ce que j’ai. Avec les outils dont je dispose aujourd’hui, j’espère être assez compétitif pour me donner une chance.

Nadal pourrait prendre la place de numéro un mondial au champion en titre Daniil Medvedev, mais pourrait rencontrer son compatriote Carlos Alcaraz dans la moitié inférieure du tableau alors que le joueur de 19 ans tente de décrocher un premier titre majeur après avoir remporté Madrid et Miami.

« Je m’entraîne à un haut niveau d’intensité. Je suis assez content de la façon dont je joue », a-t-il déclaré. « De mon point de vue, je m’entraîne assez bien. Voyons ce qui peut arriver.

