Rafael Nadal éliminé des quarts de finale de l’Open de Madrid par Alexander Zverev

Rafael Nadal a été stupéfait par l’allemand Alexandre Zverev en quarts de finale de Open de Madrid vendredi alors que l’Espagnol perdait en deux sets. Après avoir remporté le titre à Barcelone, Nadal est venu à Madrid pour se préparer à Roland-Garros de la meilleure manière possible, mais a échoué avec un 6-4, 6-4 dans les huit derniers. Cela jetterait quelques doutes sur la forme de l’Espagnol avant l’Open de France de ce mois-ci. Nadal est maintenant tombé tôt dans deux tournois Masters sur terre battue avant le Grand Chelem à Paris, après avoir disputé les quarts de finale de Monte Carlo le mois dernier. Le numéro deux mondial Nadal sera en lice pour un 14e titre et record de Roland Garros. 21ème place majeure dans la capitale française.

«L’une de mes meilleures victoires de tous les temps. Sur terre battue contre Rafa. En Espagne. C’est spécial. Mais le tournoi n’est pas terminé « , a déclaré Zverev après le match.

L’impressionnante victoire en ligne droite de Zverev à la Caja Magica lui vaut une rencontre avec Dominic Thiem en demi-finale de Madrid, dans ce qui sera une répétition de la finale de l’US Open de l’année dernière, qui a été remportée par Thiem.

Après avoir perdu contre le numéro huit mondial Andrey Rublev à Monaco, Nadal a été battu de manière convaincante par Zverev et les projecteurs seront sur le joueur de 34 ans maintenant à Rome la semaine prochaine, son dernier tournoi avant de se rendre à Paris.

Cela a bien commencé pour Nadal quand il a battu Zverev pour aimer mener 4-2 dans le premier set, Zverev servant une double faute pour donner le premier avantage.

Mais le numéro cinq mondial a immédiatement riposté puis s’est éloigné, quatre matchs consécutifs lui remportant le set.

Un coup droit fouetté sur la ligne a permis à Zverev de marquer une autre pause à mi-chemin de la seconde et, bien que Nadal ait résisté à plus de pression lors du septième match pour tenir, Zverev a remporté une victoire impressionnante après une heure et 44 minutes.

Thiem était plus tôt venu d’un set pour battre John Isner 3-6, 6-3, 6-4 et atteindre les quatre derniers.

Isner, âgé de 36 ans, n’a jamais été à son meilleur sur terre battue, mais il a surpris Thiem en arrivant tôt pour remporter le premier set.

Mais Thiem a déchiré une passe du coup droit pour ouvrir une opportunité de pause à 3-2 dans la seconde, que l’Autrichien a prise quand Isner a frappé le filet avec une volée.

Thiem lisait mieux le service d’Isner au moment où le match est allé à un décideur, mais ce n’est que 4-4 qu’il a frappé à nouveau, quand il a chassé trois volées d’Isner pour servir pour la victoire. Il a clôturé la victoire en un peu moins de deux heures.

« C’est l’un des meilleurs serveurs de l’histoire, surtout ici en altitude, ça rebondit haut et c’est tellement difficile de revenir », a déclaré Thiem après avoir atteint les demi-finales pour la quatrième fois consécutive.

«Commencer par une rupture, c’est presque comme perdre le premier set mais je suis resté concentré, gardé un bon esprit combatif. Très peu de points décident de ce genre de match et c’est comme ça que j’ai changé les choses dans le deuxième set. «

(Avec entrées AFP)

