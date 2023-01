Rafael Nadal “détruit mentalement” alors que la malédiction des blessures frappe à nouveau à l’Open d’Australie

Rafael Nadal a déclaré qu’il était “détruit mentalement” après s’être effondré lors de l’Open d’Australie avec une défaite au deuxième tour mercredi au cours de laquelle il a lutté contre une blessure à la hanche.

Mais le champion en titre de 36 ans a déclaré qu’il aimait le tennis et espère continuer, malgré sa dernière déception de blessure.

Le grand espagnol s’est blessé en s’étirant pour un tir dans le deuxième set contre l’Américain Mackenzie McDonald, et pendant qu’il se battait, son mouvement a été entravé et il a perdu 6-4, 6-4, 7-5.

S’écraser au deuxième tour a été sa première défaite en Grand Chelem depuis 2016.

La tête de série Nadal a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’il s’agissait d’un problème musculaire ou articulaire à la hanche, mais qu’il était avec lui depuis “quelques jours”.

“Parfois c’est frustrant, parfois c’est difficile à accepter, parfois on se sent super fatigué à propos de toutes ces choses en termes de blessures”, a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises.

« Maintenant, c’est un moment difficile. C’est une journée difficile et vous devez l’accepter et continuer. Vous savez, au final, je ne peux pas du tout me plaindre de ma vie.

« (Je) ne peux tout simplement pas dire que je ne suis pas détruit mentalement en ce moment, car je vais mentir. C’est dur pour moi. Mais voyons, j’espère que ce n’est rien de trop grave.”

La carrière légendaire de l’Espagnol a souvent été hantée par des fragilités physiques, avec 2022 une autre année de montagnes russes.

Après avoir remporté l’Open d’Australie, il a subi une fracture de fatigue des côtes en mars avant de nécessiter des injections quotidiennes d’analgésiques dans son pied gauche pour le voir remporter un 14e titre à Roland-Garros en juin.

Puis sa candidature pour une troisième couronne à Wimbledon a été brisée par une blessure à l’abdomen.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il continuait, Nadal a répondu : « C’est une chose très simple : j’aime ce que je fais. J’aime jouer au tennis. Je sais que ce n’est pas pour toujours.

« J’aime me sentir compétitif. J’aime me battre pour les choses que j’ai combattues pendant presque la moitié de ma vie ou même plus. Et c’est tout. Ce n’est pas si compliqué à comprendre.”

Mais il a également reconnu qu’à son âge, il devenait de plus en plus difficile de gérer non seulement les blessures, mais aussi le processus de récupération, puis de retrouver la forme physique pour concourir au niveau auquel il s’attend.

“Les sept derniers mois ont été, encore une fois, une autre période difficile”, a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas ce qui peut arriver dans le futur. Mais j’ai besoin d’éviter à nouveau une longue période de temps en dehors (du sport).

“Parce que sinon, c’est dur.”

Il a ajouté : “Voyons comment est la blessure et ensuite voyons comment je peux réussir à suivre le calendrier.”

