Rafael Nadal déterminé à revenir à son meilleur absolu

Rafael Nadal dit qu’il “va mourir” en essayant de revenir au niveau du tennis qui l’a vu remporter un record de 22 titres en simple du Grand Chelem après que ses espoirs d’un tout premier titre en finale de l’ATP et de devenir le numéro un mondial de fin d’année se soient éteints le Mardi.

L’Espagnol de 36 ans s’est incliné 6-3, 6-4 contre le Canadien Felix Auger-Aliassime à Turin pour faire suite à une défaite contre Taylor Fritz dimanche.

Pour rester en vie en finale, Nadal avait besoin de Fritz pour battre Casper Ruud en deux sets mardi.

Mais lorsque Ruud a remporté un set contre Fritz, cela signifiait une sortie brutale pour Nadal et aussi que son compatriote adolescent, le champion de l’US Open Carlos Alcaraz, terminerait l’année en tant que joueur masculin le mieux classé.

Ruud a ensuite battu Fritz 6-3, 4-6, 7-6 (8/6) pour se réserver une place en demi-finale, tandis que Fritz joue avec Auger-Aliassime jeudi pour déterminer quel joueur passera au dernier. quatre.

Nadal devait remporter le titre de fin d’année pour la première fois de sa carrière chargée de trophées pour avoir une chance d’empêcher Alcaraz de terminer numéro un.

“Je veux dire, je ne pense pas que j’oublie comment jouer au tennis, comment être assez fort mentalement”, a déclaré Nadal, qui ne disputait que son troisième match en simple depuis l’US Open en septembre.

“J’ai juste besoin de récupérer tous ces sentiments positifs et toute cette confiance et toute cette mentalité forte dont j’ai besoin pour être au niveau que je veux être. Et je ne sais pas si je vais atteindre à nouveau ce niveau. Mais ce dont je n’ai aucun doute, c’est que je vais mourir pour ça.”

Nadal – qui a néanmoins remporté l’Open d’Australie et l’Open de France cette année – a fait l’éloge d’Alcaraz, 19 ans, qui n’est pas en mesure de jouer à Turin en raison d’une blessure à l’abdomen.

“Bravo pour Carlos dans ce cas”, a déclaré Nadal.

“Heureux pour lui. Gros exploit pour lui. Bien fait. Une excellente nouvelle pour notre sport en Espagne. Il le méritait après une belle saison.”

‘Très spécial’

La rouille de Nadal s’est manifestée contre Auger-Aliassime, qui est dans la forme de sa vie après avoir remporté trois titres en octobre.

“C’est super de gagner contre lui et de rester en vie dans le tournoi !”, a déclaré Auger-Aliassime.

“J’ai joué du bon tennis au cours du mois dernier et battre ensuite un joueur de sa stature est très spécial.”

Nadal a repoussé ses quatre balles de break dans le premier set, bien que son adversaire canadien de 22 ans ait produit deux superbes coups droits pour éviter un break à 3-3.

Auger-Aliassime, en revanche, ne s’y est pas trompé en brisant l’Espagnol avec le seul qui lui était offert.

Le Canadien a été tout aussi clinique lorsqu’il s’est vu présenter deux balles de set, convertissant la première d’entre elles.

Nadal s’est un peu mieux comporté dans le deuxième set, car le manque de matchs compétitifs l’a montré – il avait fait une pause pour passer du temps avec son fils, né en octobre.

Auger-Aliassime a pris le match par la peau du cou en brisant Nadal à 1-1, l’Espagnol envoyant une longue volée lâche.

Auger-Aliassime frappait la balle avec une précision sublime et pouvait se permettre un sourire triste quand on n’allait pas aussi doucement, volant vers le haut dans le toit de l’arène intérieure.

Nadal a eu peu d’occasions de mettre Auger-Aliassime sous pression alors que le Canadien jouait si bien, mais il a eu un point de break — le premier du deuxième set pour lui — sur le service de son rival à 2-3.

Cependant, une fois de plus, il n’a pas été en mesure de le saisir et Auger-Aliassime a continué à tenir son service et n’a jamais été dérangé à partir de ce moment-là, clôturant finalement le match sur la première des deux balles de match.

