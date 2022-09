Rafael Nadal dépasse Fabio Fognini malgré le nez sanglant

Rafael Nadal s’est coupé l’arête du nez avec sa propre raquette lorsqu’elle a ricoché sur le terrain à la suite d’un tir, se laissant ensanglanté et étourdi lors de sa victoire au deuxième tour à l’US Open.

Le jeu a été retardé d’environ cinq minutes lors d’un arrêt médical dans le quatrième set de ce qui allait devenir une victoire 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 contre Fabio Fognini au stade Arthur Ashe dans un match qui a débuté jeudi soir. et terminé après minuit le vendredi.

A LIRE AUSSI | US Open 2022: Daniil Medvedev navigue dans le troisième tour avec une victoire sur Arthur Rinderknech

Cela a créé une scène bizarre et brièvement effrayante, alors que Nadal grimaçait immédiatement, laissait tomber sa raquette, posait une paume sur son visage, puis posait les deux mains sur sa tête. Au moins, Nadal pourrait en plaisanter par la suite lors de son entretien sur le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé si cela lui était déjà arrivé auparavant, il a ri et a répondu : “Avec un club de golf mais pas avec une raquette de tennis.”

Comment se sentait-il ?

“Eh bien, juste un peu étourdi au début”, a déclaré Nadal, qui a remporté quatre de ses 22 titres du Grand Chelem à l’US Open, le plus récemment en 2019, la dernière fois qu’il a participé au tournoi sur terrain dur. “Un peu douloureux.”

L’épisode est survenu sur le premier point du match avec Nadal menant 3-0 dans le quatrième set et clairement aux commandes après avoir cédé le premier set pour le deuxième match consécutif cette semaine.

L’Espagnol de 36 ans se déplaçait vers sa droite lorsqu’il a frappé un revers. Après avoir touché le ballon, sa raquette a dévié du sol et l’a frappé sur le nez.

Il s’est approché de la ligne de touche et s’est allongé, attendant l’entraîneur, et Fognini est allé voir Nadal. Après s’être fait mettre un pansement sur le nez, Nadal a repris le jeu. Il perdrait ce match, mais pas un autre, passant à 21-0 lors des matchs du Grand Chelem en 2022.

Nadal a remporté l’Open d’Australie en janvier et l’Open de France en juin pour son 14e titre là-bas, puis s’est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon en juillet avant que le problème abdominal ne l’oblige à se retirer (ce qui n’entre pas dans les livres comme une défaite).

Le match contre Fognini, qui l’a battu à l’US Open 2015, n’a pas commencé de bon augure pour Nadal. Ses coups étaient ratés et il a rapidement pris du retard.

“Pendant plus d’une heure et demie, je n’étais pas en compétition”, a déclaré Nadal. “L’un des pires départs, probablement, de tous les temps.”

Le deuxième set n’était guère beau pour l’un ou l’autre des hommes, rempli de mauvais jeu des deux: ils ont combiné 39 fautes directes et seulement neuf gagnants, sept pauses de service et seulement trois prises.

“Honnêtement, j’ai eu de la chance que Fabio ait commis des erreurs dans ce deuxième set”, a reconnu Nadal.

Lorsque Nadal a jeté un revers dans le filet, Fognini s’est cassé pour mener 3-2, puis a pris les devants 4-2. Mais à partir de là, c’est Fognini qui a faibli, ratant quatre tirs d’affilée pour se briser à l’amour dans le cadre d’une course de quatre matchs de Nadal pour en faire un set chacun.

Dans le troisième, Nadal a réussi un tir particulièrement parfait – un coup droit en fuite qui a redirigé un aérien de Fognini et l’a envoyé sur la ligne pour qu’un vainqueur se brise pour 4-2. L’élan de Nadal l’a porté jusqu’au bord des gradins, où des milliers de personnes étaient debout, et il a donné un coup de poing en l’air et a crié : “Vamos !”

Peu de temps après, ce set appartiendra également à Nadal, et il récoltera 16 des 19 derniers matchs.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici