Rafael Nadal considère Novak Djokovic comme favori à l’Open d’Australie

Le champion en titre Rafael Nadal a admis samedi qu’il se sentait vulnérable à l’approche de l’Open d’Australie après deux défaites consécutives dans la préparation et a déclaré que Novak Djokovic était clairement le favori.

Le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises s’est écrasé lors de son match d’ouverture de la saison à la United Cup par équipes mixtes à Sydney contre Cameron Norrie, 12e, puis à nouveau contre l’Australien Alex de Minaur.

Contre l’Australien, l’Espagnol a perdu six matchs consécutifs après avoir mené par un set et 1-0.

La tête de série de 36 ans fait face à un affrontement éprouvant au premier tour à Melbourne Park lundi contre le Britannique Jack Draper, 21 ans, qui a atteint les demi-finales d’Adélaïde cette semaine.

“Probablement l’un des premiers tours les plus difficiles possibles… jeune, puissant, progressant très, très vite dans le classement, jouant bien”, a-t-il déclaré.

« Un gros challenge pour moi au début du tournoi. Voyons. Je suis ici juste pour me donner une chance. Je sais qu’il joue bien.”

Nadal a perdu six de ses sept derniers matches depuis sa défaite face à Frances Tiafoe lors des 16 derniers matchs de l’US Open.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait vulnérable, le champion en titre a admis : « Bien sûr, sans aucun doute.

« J’ai perdu plus que d’habitude, ça fait partie du business. Acceptez simplement la situation. Je pense que je suis assez humble pour accepter cette situation et travailler avec ce que j’ai aujourd’hui.

« Je dois reconstruire tout cet élan. J’ai besoin de reconstruire cette confiance avec moi-même avec des victoires. Mais c’est vrai que j’ai perdu plus que d’habitude.”

Nadal, qui est récemment devenu père, a battu le Russe Daniil Medvedev pour remporter l’Open d’Australie et un 21e titre du Grand Chelem l’année dernière dans un match épique en cinq sets.

Cette victoire est intervenue après que Djokovic, son rival et neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie, a été arrêté et expulsé avant le tournoi après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19.

La star serbe, qui cherche à égaler le record de 22 titres de Chelem de Nadal, est de retour cette année et en pleine forme après avoir remporté l’événement Adelaide International I la semaine dernière.

Cela a suivi une autre couronne des finales ATP fin 2022.

“Le favori de Djokovic”

Nadal a déclaré aux journalistes espagnols que son rival de longue date était clairement le favori.

“Djokovic semble être très bien préparé. Il a obtenu d’excellents résultats en fin d’année, il a également commencé l’année en gagnant. C’est un tournoi qui a toujours été bon pour lui”, a-t-il déclaré.

« Si on parle de favoris, samedi avant le début du tournoi, il ne fait aucun doute qu’il est le grand favori pour remporter le titre.

«Mais les tournois ne se gagnent pas le samedi d’avant, il faut travailler pendant deux semaines, même s’il a montré qu’il savait très bien le faire.

« S’il gagne, on le félicitera, il aura fait quelque chose d’historique, et c’est tout. Ma vie ne va pas changer.”

Bien qu’il ait perdu ses deux seuls matches cette année, Nadal a insisté sur le fait qu’il s’améliorait de jour en jour et qu’il s’était entraîné plus que jamais auparavant au cours des dernières semaines.

« Mon élan personnel n’est pas mauvais, je vous le dis. Je suis bon et heureux. Je m’entraîne bien”, a-t-il déclaré.

« Je me sens plus rapide dans les jambes. Je sens que je joue mieux avec plus de confiance”, a-t-il ajouté.

“Les trois dernières semaines de préparation ici ont été très positives de mon point de vue.”

