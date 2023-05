Rafael Nadal, blessé, vise une belle fin de carrière

Rafael Nadal, qui s’est retiré de l’Open de France 2023 après avoir échoué à se remettre d’une blessure à la hanche, est déterminé à mettre fin à sa carrière à ses propres conditions, affirmant qu’il va essayer de faire de sa dernière année non seulement une fête, mais qu’il tenter de concourir au plus haut niveau et de gagner des tournois.

Le champion à 14 reprises ne jouera pas à Roland-Garros pour la première fois depuis ses débuts en tournoi en 2005.

« Je n’aime pas le mot mais je me sens assez fort pour le dire : je ne pense pas mériter de finir comme ça. J’ai travaillé assez dur tout au long de ma carrière pour que ma fin ne soit pas en conférence de presse », a déclaré Nadal, cité par ATP Tour.

Nadal a expliqué que son plan était de prendre un congé. Bien qu’il ne sache pas quand il reviendra, l’Espagnol a ajouté que la saison 2024 sera « probablement » sa dernière.

« Après ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vais essayer de faire de ma dernière année non seulement une fête, je vais essayer de concourir au plus haut niveau et me donner la possibilité d’essayer de concourir et de gagner des tournois sur cette tournée sur terre battue. La réalité est que nous devrons attendre cela », a-t-il déclaré.

Le champion majeur à 22 reprises et ancien n ° 1 mondial du classement ATP ne s’est pas précipité pour prendre sa décision et a plutôt écouté ce que son corps lui disait.

« La première chose que vous faites est de ne pas parler, vous vous écoutez et vous comprenez ce qui se passe. Vous devez accepter et passer par un processus d’honnêteté avec vous-même », a déclaré Nadal.

« Mais les décisions ne sont pas dramatiques, tout a un début et une fin, malheureusement. Je ne suis qu’une fin de plus parmi toutes ces personnes qui ont su se démarquer dans n’importe quel domaine de la vie », a-t-il ajouté.

La raison pour laquelle Nadal s’absente maintenant est qu’il puisse se donner les meilleures chances d’effectuer une bonne course finale.

« Mon idée est que ce dernier effort vaut la peine de tout quitter pour que la dernière année soit quelque chose de spécial. Mon tennis et surtout mon corps me diront ce qui va se passer », a déclaré le joueur de 36 ans.

Lorsque Nadal prendra sa retraite, il a déclaré que ce serait la fin d’une étape de sa vie dont il était « très heureux ».

« Dès lors, je vais commencer une autre étape, qui sera différente. Mais cela ne doit pas être moins heureux. Je dois prendre les choses naturellement. J’ai des plans pour les prochains mois que je n’ai pas faits au cours des 20 dernières années », a déclaré Nadal.

