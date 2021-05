Rafael Nadal bat Novak Djokovic pour remporter le 10e titre de Rome et décrocher le marqueur Roland Garros

Rafael Nadal a battu le numéro un mondial Novak Djokovic pour remporter un 10e titre de l’Open d’Italie dimanche et a posé un marqueur clé à deux semaines de la défense de sa couronne de Roland Garros.

La deuxième tête de série Nadal a gagné par 7-5, 1-6, 6-3 en 2h 49min contre le champion en titre lors de la 57e confrontation en carrière entre les deux.

«C’est incroyable d’avoir ce trophée entre les mains pour une 10e fois, ce qui est impossible à imaginer», a déclaré le numéro trois mondial qui a également égalé le record de Djokovic de 36 titres ATP Masters 1000 lors de sa 12e finale à Rome.

« Je me souviens de la première finale que j’ai remportée ici à Rome en 2005 contre (Guillermo) Coria qui a duré cinq heures », a rappelé le joueur de 34 ans au cours de sa bataille en cinq sets contre l’Argentin.

Djokovic et Nadal se sont affrontés pour la 57e fois, après avoir joué pour la dernière fois lors de la finale de Roland-Garros 2020 que l’Espagnol a remportée en deux sets.

Le duo a remporté 15 des 17 derniers titres romains à eux deux, tandis que Nadal mène leur tête-à-tête en finale dans la capitale italienne 4-2.

«Je voulais vraiment ce titre. C’était l’un des titres les plus importants de ma carrière. J’avais gagné 10 à Monte Carlo, Barcelone et Roland Garros et je le voulais vraiment ici aussi », a ajouté Nadal.

Malgré la perte de son premier match de service, Nadal a fait une pause dans le troisième match en frappant deux fois plus de vainqueurs que le Serbe avec 21 dans le set.

Un plongeon de forme dans le deuxième set a permis à Djokovic de faire une pause à deux reprises et de revenir dans le match.

Mais Nadal est revenu sur la bonne voie en troisième, Djokovic ayant joué près de cinq heures sur le terrain samedi entre ses quarts de finale et ses demi-finales retardés par la pluie.

L’Espagnol a sauvé deux balles de break sur son service lors du cinquième match et s’est cassé par amour pour 4-2.

Djokovic a sauvé une première balle de match lors du huitième match, mais Nadal ne s’est pas trompé sur sa deuxième chance dans la suite de sceller son 88e titre en carrière après avoir remporté à Barcelone plus tôt ce mois-ci.

« Ce n’est pas un plus grand défi que de jouer en finale contre Rafa », a déclaré Djokovic, quintuple vainqueur de Rome, qui mène leur tête-à-tête 29-28.

«En tout, trois heures de tennis de haute qualité. Je suis déçu de ne pas gagner, mais satisfait de mon niveau.

«Entrer à Paris, c’est une bonne sensation. J’ai envie de me sentir sur terre battue. Si je joue comme hier soir et aujourd’hui, je pense avoir une chance à Paris.

«Je jouerai à Belgrade puis irai à Paris prêt à faire du rock and roll.»

Nadal a maintenant remporté 10 titres ou plus en une seule épreuve pour la quatrième fois, après Roland Garros (13), Barcelone (12) et Monte Carlo (11).

L’Open de France débute à Paris le 30 mai où Nadal sera à la poursuite d’un 21e titre record du Grand Chelem.

Djokovic, le champion 2016 de Roland Garros, espère devenir le premier homme en plus d’un demi-siècle et juste le troisième de l’histoire à remporter les quatre tournois majeurs plus d’une fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici