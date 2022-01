Rafael Nadal bat Matteo Berrettini pour atteindre la sixième finale de Melbourne

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

L’Espagnol a obtenu la pause cruciale lors du huitième match alors que les fautes directes de l’Italien augmentaient et qu’une autre erreur permettait à Nadal de convertir sa première balle de match après une bataille qui a duré deux heures et 55 minutes.

Berrettini a finalement pris vie dans le troisième et a commencé à forcer Nadal à revenir avec ses coups droits, une pause de service forçant un quatrième set.

Alors que la pluie tombait à l’extérieur, Nadal, 35 ans, a pris un départ rapide sous le toit fermé de la Rod Laver Arena et a pris le contrôle en brisant le service du finaliste de Wimbledon Berrettini au début de chacun des deux premiers sets.

Rafa Nadal était à une victoire du 21e titre masculin du Grand Chelem après avoir vaincu la septième tête de série italienne Matteo Berrettini 6-3 6-2 3-6 6-3 vendredi pour atteindre la finale de l’Open d’Australie. Une victoire de Nadal lors de la finale de dimanche contre Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas brisera une égalité à trois avec Novak Djokovic et Roger Federer et lui donnera la propriété exclusive du record de la plupart des titres en simple du Grand Chelem.

