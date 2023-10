Rafael Nadal : Aucune date de retour, bien que le chef de l’Open d’Australie, Craig Tiley, ait affirmé que l’Espagnol participerait | Actualités tennistiques

Aucune date n’a été fixée pour le retour à l’action de Rafael Nadal après une opération à la hanche, bien que le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, ait affirmé que l’ancien champion concourrait.

L’Espagnol, qui a remporté 22 titres du Grand Chelem, est hors de combat depuis janvier après s’être blessé aux muscles fléchisseurs de la hanche lors d’une défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Nadal, l’ancien numéro un mondial de 37 ans, a subi une intervention chirurgicale à un muscle de la hanche en juin et devait initialement être absent pendant environ cinq mois.

Image:

Nadal devrait prendre sa retraite après la saison 2024





« Nous pouvons révéler en exclusivité ici que Rafa sera de retour », a déclaré Tiley sur The Today Show.

« Il a été absent pendant la majeure partie de l’année et en lui parlant ces derniers jours, il a confirmé qu’il serait de retour, ce dont nous sommes vraiment excités, le champion de 2022. C’est génial. »

Cependant, Nadal et son équipe n’ont pas pris de décision quant à son retour à l’action à Melbourne.

On pense que même si son camp est au courant des commentaires de Tiley, il n’y a pas de date concrète quant à son retour dans toute sorte d’action compétitive, ayant récemment repris l’entraînement.

Nadal a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite après la saison 2024, une série de blessures limitant ses apparitions sur le Tour.

L’Espagnol a glissé au 240e rang du classement mais est éligible pour recevoir un classement protégé après avoir été blessé et n’avoir participé à aucune épreuve de tennis pendant au moins six mois.

Nadal a remporté l’Open d’Australie à deux reprises, la dernière fois en 2022 lorsqu’il a battu le Russe Daniil Medvedev et est devenu le premier homme de l’ère Open à revenir de deux sets en finale pour gagner.

Image:

Naomi Osaka, qui s’est exprimée lors d’un forum sur la santé mentale lors de l’US Open, reviendra également à l’action à Melbourne





Un trio d’anciennes championnes de l’Open d’Australie en simple féminin – Naomi Osaka, Caroline Wozniacki et Angelique Kerber – devraient également revenir, tandis que Nick Kyrgios devrait jouer alors qu’il continue de se remettre de blessures au genou et au poignet.

« Nick fait également tout son possible pour revenir à son meilleur niveau et prépare son retour sur le terrain », a déclaré Tiley. « Nous savons à quel point participer à l’Open d’Australie compte pour lui et il ne manque jamais d’apporter de l’enthousiasme et de la passion. Son incroyable tennis et son sens du spectacle ajoutent toujours quelque chose de très spécial au tournoi. »

Le tournoi se déroulera du 14 au 28 janvier, avec pour la première fois une journée d’ouverture un dimanche.

L’Open d’Australie rejoint l’Open de France comme le seul tournoi du Grand Chelem de tennis à se dérouler sur 15 jours.

Diffusez tous vos sports préférés et bien plus encore avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois