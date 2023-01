Rafael Nadal appelle à une refonte de la United Cup après sa défaite face à Alex de Minaur à Sydney

Rafael Nadal a appelé à une refonte de la compétition naissante de la United Cup alors que son équipe espagnole se prépare pour la deuxième journée d’un match nul contre l’Australie.

Le tournoi des nouvelles équipes a fait ses débuts à Sydney, Perth et Brisbane cette saison, mais s’est avéré plus raté que réussi avec des retraits de joueurs, un calendrier compliqué et des égalités qui ne comptent pour rien.

Sans y être invité, Nadal a donné son avis sur le format après sa défaite en trois sets contre l’Australien Alex de Minaur, dans le cadre d’une égalité qui signifie très peu étant donné que la Grande-Bretagne a déjà progressé du groupe après deux victoires.

Cameron Norrie étourdit Rafael Nadal pour assurer une victoire mémorable en United Cup Lire la suite

“En mettant les choses en perspective (pour) cette compétition, je trouve un point négatif”, a déclaré le n°2 mondial. « La compétition est formidable. L’idée est géniale. Ce n’est pas génial qu’aujourd’hui on joue pour rien. C’est la première année de cette compétition, c’est donc le genre de choses que nous devons corriger, améliorer et rendre plus intéressante pour tout le monde.

Nadal a déclaré pour commencer que le perdant du premier match devrait affronter l’équipe qui n’a pas eu de match, il y a donc plus en jeu. L’Espagne n’a pas pu progresser dans la compétition après s’être retrouvée battue 3-1 par la Grande-Bretagne, ce qui signifie que les derniers doubles mixtes puis cinq matches contre l’Australie n’avaient en grande partie aucun sens.

Nadal a par la suite sauté le double mixte contre la Grande-Bretagne, mais a déclaré qu’il aurait joué si cela signifiait obtenir un point qui aurait pu aider la cause si le match nul contre l’Australie était en direct.

Au lieu de cela, l’Australien de 23 ans a pu enregistrer sa toute première victoire contre Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, à la United Cup, battant l’Espagnol 3-6, 6-1, 7-5.

Jusqu’à lundi soir à Sydney, de Minaur n’avait jamais battu un joueur classé n°1 ou n°2 au monde – maintenant il a sans doute battu le meilleur de tous les temps.

« C’est une grande victoire pour moi, dont j’avais vraiment besoin. Je vais chérir et utiliser, en retirer toute la confiance et pouvoir, espérons-le, passer un bon été australien », a déclaré de Minaur.

Le numéro 2 mondial Nadal a commencé de manière peu propice, faisant une pause précoce, pour ensuite remporter quatre matchs consécutifs pour arracher le premier set. Cet élan s’est poursuivi avec une autre pause pour commencer le deuxième set, seulement pour que le local de Sydney produise une partie de son propre courage et tempête au cours des six prochains matchs.

Le décideur était un sac mitigé – la vitesse du pied de de Minaur et sa capacité à arracher les vainqueurs des positions défensives contre la force brute et l’expérience de Nadal. La paire a échangé des pauses au milieu du set avant qu’un 11e match semé d’erreurs de Nadal ait vu de Minaur servir pour le match et remporter la victoire.

Après une mi-temps inégale en 2022 et une défaite surprise contre le Britannique Cameron Norrie lors du match d’ouverture de l’Espagne, des questions ont été soulevées sur la forme et la motivation de Nadal alors qu’il se dirige vers le crépuscule de sa carrière.

Depuis qu’il s’est retiré de la demi-finale de Wimbledon en 2022 contre Nick Kyrgios, il a remporté quatre victoires en tournée sur 11 départs.

«J’ai besoin d’heures sur le terrain; J’ai besoin de batailles comme celle-ci », a déclaré le champion en titre de Melbourne Park.

“J’ai deux semaines avant le début de l’Open d’Australie. Je ne peux pas dire que la situation est idéale, mais en même temps, je ne peux pas dire que c’est très négatif, parce que pendant des moments, j’ai bien joué. Je pense que deux matches vont m’aider. Je dois gagner quelques matchs.

Lors du deuxième match de la soirée, Nuria Parrizas Dias était trop bonne pour Maddison Inglis, sa victoire 6-1, 6-3 bloquant l’égalité à un caoutchouc chacun.

De même, les États-Unis se sont qualifiés pour la finale du match de Sydney après avoir remporté un match contre l’Allemagne lundi et finalement pris une avance de 2-0 dans leur match nul pour accompagner la victoire 4-1 contre la République tchèque.

La Croatie est à une victoire de se qualifier pour la finale de Perth après avoir pris une avance de 2-0 sur la France, Borna Coric et Donna Vekic ayant toutes deux remporté des victoires en deux sets lundi.

La Suisse et la Pologne sont bloquées à 1-1 à Brisbane ; La Grèce et la Belgique 1-1 à Perth et l’Italie mènent 2-0 contre la Norvège.