Rafael Nadal affrontera Carlos Alcaraz à l’exposition de Las Vegas

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz reprendront leur rivalité de toujours lors d’un match d’exhibition à Las Vegas le 5 mars.

Nadal, qui a 36 ans, détient un record masculin de 22 titres du Grand Chelem, dont deux en 2022 à l’Open d’Australie en janvier et à l’Open de France en juin, tandis qu’Alcaraz, 19 ans, a remporté son premier trophée majeur à l’US Open en septembre.

Les deux Espagnols ont terminé 1-2 au classement ATP de cette année : Alcaraz est le plus jeune homme à terminer n°1, tandis que Nadal est le plus âgé à terminer n°2. Ils sont également les deux premiers compatriotes à mener le classement masculin. depuis les Américains Pete Sampras et Michael Chang en 1996.

Le match – présenté dans un style de boxe, sous le nom de «The Slam: Nadal vs Alcaraz» – se déroulera à l’intérieur de la MGM Grand Garden Arena.

Les billets seront mis en vente vendredi.

Nadal et Alcaraz se sont affrontés trois fois dans des tournois officiels, tous lors d’événements Masters 1000. Nadal mène 2-1, avec la victoire d’Alcaraz lors de leur dernière rencontre, en mai sur terre battue à Madrid.

