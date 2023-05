Rafael Nadal, 14 fois champion de Roland-Garros, se retire du tournoi en raison d’une blessure

Rafael Nadal s’est retiré jeudi de l’Open de France parce que sa blessure à la hanche n’a pas guéri et a déclaré qu’il s’attend à ce que 2024 soit sa dernière année dans le tennis professionnel.

« Ce n’est pas une décision que je prends, c’est une décision que mon corps prend », a déclaré le joueur espagnol de 36 ans, qui a disputé le majeur sur terre battue chaque année depuis 2005 et l’a remporté 14 fois.

Nadal a déclaré qu’il prenait quelques mois de congé, ce qui signifie qu’il manquera également Wimbledon et très probablement l’US Open, avant de recommencer à jouer.

Et il a déclaré que l’année prochaine mettrait fin à une carrière qui a jusqu’à présent produit 22 titres en simple du Grand Chelem.

« Ce sera probablement ma dernière année sur le circuit professionnel, je ne peux pas le dire à 100% car on ne sait jamais ce qui va se passer », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« La blessure que j’ai subie en Australie n’a pas guéri comme nous l’espérions. »

« Roland Garros devenu impossible. Je ne serai plus là après de nombreuses années, avec tout ce que (le tournoi) signifie pour moi.

Nadal a déclaré qu’il ne fixerait pas de date pour son retour, mais a déclaré que la Coupe Davis en novembre pourrait être une cible potentielle.

L’ancien numéro un mondial n’a pas joué depuis l’Open d’Australie en janvier, où il s’est blessé à la hanche lors d’une défaite choc au deuxième tour contre Mackenzie McDonald, des États-Unis.

Il devait récupérer en six semaines, confortablement à temps pour la saison sur terre battue et lancer un assaut contre un 15e titre record à Roland Garros.

Cependant, avec son 37e anniversaire dans un peu plus de deux semaines et après avoir sauté des événements Masters à Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid et Rome, Nadal semble faire face à une bataille finale qu’il ne peut pas gagner.

Après une carrière tourmentée par des blessures au genou, au poignet et au pied notamment, la sonnette d’alarme a sonné de plus en plus fort au cours de la dernière année.

Le début invaincu de Nadal en 2022, qui l’a vu remporter un deuxième titre à l’Open d’Australie, s’est terminé par une blessure à la poitrine à Indian Wells.

« C’est comme une aiguille tout le temps à l’intérieur », a-t-il admis.

Il a remporté un 14e Roland-Garros en juin, mais seulement après avoir révélé qu’il avait besoin d’injections quotidiennes d’analgésiques au pied, conséquence de souffrir du syndrome de Mueller-Weiss, une maladie dégénérative rare.

« J’ai joué sans sensation dans le pied, avec une injection antalgique dans le nerf. Le pied dormait, et c’est pour ça que j’ai pu jouer », racontait-il à l’époque à Paris.

Il a ajouté qu’il subirait un traitement qui impliquerait de brûler les nerfs de son pied pour atténuer définitivement la douleur.

Quelques semaines plus tard, son rêve d’un troisième titre à Wimbledon s’est terminé par un abandon en demi-finale en raison d’une tension abdominale.

Goutte

La longue absence de Nadal cette année l’a également vu sortir du top 10 mondial pour la première fois en 18 ans.

Il est peu probable que son record à Roland-Garros soit jamais battu.

Depuis ses débuts en championnat en 2005, il a accumulé 112 victoires et n’a été battu que trois fois.

Deux de ces défaites sont survenues contre le grand rival Novak Djokovic en 2015 et 2021. L’autre était contre Robin Soderling en 2009.

Djokovic, qui partage le record masculin de 22 Grands Chelems avec Nadal, sera le favori de Roland-Garros cette année aux côtés du numéro un mondial Carlos Alcaraz, désespéré de ne pas voir son compatriote espagnol jeter l’éponge.

« Espérons qu’il continue à jouer longtemps et que nous puissions profiter de son tennis », a déclaré Alcaraz, l’héritier présomptif du trône de Nadal, âgé de 20 ans.

(AFP)