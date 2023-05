Rafael Leao part pour Rossoneri tandis que les Nerazzuri restent inchangés par rapport à la victoire au match aller alors que les rivaux de San Siro s’affrontent pour une place en finale de la Ligue des champions

L’Inter Milan et l’AC Milan s’affrontent à nouveau ce soir, avec les Nerazzurri en pole position pour une place en finale de la Ligue des champions.

L’Inter a dominé le match aller de la demi-finale la semaine dernière et a battu ses rivaux 2-0, faisant un grand pas vers l’obtention d’une place à Istanbul.

Les Rossoneri sont maintenant confrontés à un défi difficile pour revenir de l’arrière dans le dernier Derby della Madonnina de la campagne au San Siro.

Et s’ils ne le font pas, ce seront Simone Inzaghi et co qui disputeront leur première finale de Ligue des champions depuis 2010 pour affronter Manchester City ou le Real Madrid.

La demi-finale retour de la Ligue des champions débutera à 20h.

Inter XI : Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhikhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko.

Remplaçants : Cordaz, Handanovic, Gosens, D’Ambrosio, de Vrij, Brozovic, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Stankovic, Correa, Lukaku.

AC Milan XI : Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Messias, Diaz, Leao, Giroud.

Remplaçants : Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Pobega, De Ketelaere, Saelemakers, Rebic, Origi.

talkSPORT 2 aura des commentaires en direct de Sam Matterface et de l’ancien défenseur anglais Danny Mills.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct .

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Suivez notre blog de match en direct ci-dessous pour des mises à jour régulières…