Rafael Leao marque un doublé alors que l’AC Milan bat l’Inter Milan 3-2 devant de nouveaux propriétaires

Devant les nouveaux propriétaires du club, Rafael Leão a inspiré l’AC Milan à une victoire 3-2 sur le féroce rival de l’Inter Milan dans un fougueux derby de Serie A samedi.

Leão a participé aux trois buts de Milan, en marquant deux et en préparant l’autre pour Olivier Giroud.

Marcelo Brozović a donné l’avantage à l’Inter à la 21e minute et Edin Džeko en a retiré un pour les Nerazzurri à la 67e.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Milan est passé en tête de la Serie A. Le champion en titre est l’une des six équipes toujours invaincues, tout comme la Juventus malgré ses difficultés à faire match nul contre la Fiorentina 1-1 plus tôt. Deux autres, Lazio et Napoli, se sont rencontrés à Rome plus tard.

Milan a annoncé mercredi la clôture de son dernier changement de propriétaire, lorsque RedBird Capital Partners a pris une participation majoritaire et les Yankees de New York une participation minoritaire. Gerry Cardinale, le fondateur et associé directeur de RedBird, était dans les tribunes à San Siro pour le Derby della Madonnina.

Cette confrontation des meilleurs clubs italiens a vu l’Inter sortir de l’impasse contre le cours du jeu lorsque Lautaro Martínez a renvoyé le ballon à Joaquín Correa, qui a immédiatement envoyé un ballon pour libérer Brozović, qui s’est enfoncé dans le coin inférieur gauche.

Des huées retentissaient des supporters milanais chaque fois que l’ancien joueur Hakan Çalhanoğlu touchait le ballon, et c’était à leur grand plaisir qu’une passe capricieuse de sa part conduisait à l’égalisation sept minutes plus tard. Sandro Tonali a intercepté le ballon et a couru vers l’avant avant de le faire passer sur le côté pour que Leão explose.

C’était tout Milan alors que l’Inter avait du mal à sortir de sa moitié de terrain. Tonali a joué un délicieux une-deux avec Giroud avant d’envoyer un effort éraflé directement sur le gardien de l’Inter Samir Handanović, peu de temps avant que Theo Hernández ne tire de peu.

Les Rossoneri ont pris les devants à la 54e lorsque Leão a choisi Giroud et son effort fulgurant a dépassé le malheureux Handanović.

Et Leão a doublé son total six minutes plus tard avec un but magnifique alors qu’il se frayait un chemin devant trois défenseurs de l’Inter avant de tirer dans le coin inférieur droit sous un angle serré.

L’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi a sonné les changements et deux de ses remplaçants ont eu un impact immédiat ; Džeko a tiré le centre de Henrikh Mkhitaryan dans le poteau gauche.

JUVENTUS SANS DROITS

La Juventus a été plus déçue car elle n’a même pas cadré en seconde période à Florence, tandis que la nouvelle recrue Leandro Paredes a accordé un penalty.

La nouvelle recrue Arkadiusz Milik a donné l’avantage à la Juventus à la neuvième minute avec son deuxième but en autant de matches et l’un de ses plus inhabituels. Juan Cuadrado a traversé de la droite et Filip Kostić a volé un tir dans le sol qui s’est transformé en une passe décisive pour Milik, qui l’a inscrit à bout portant.

Un corner de la Juventus a cependant conduit à l’égalisation de la Fiorentina, déclenchant une contre-attaque terminée par Christian Kouamé à la 29e.

La Fiorentina a eu une grande chance de prendre les devants juste avant la mi-temps lorsqu’elle a obtenu un penalty pour un handball de Paredes, qui n’a rejoint la Juventus depuis le Paris Saint-Germain que mercredi.

Mais Mattia Perin, remplaçant à nouveau Wojciech Szczęsny, blessé, réussit à pousser le penalty de Luka Jović sur le poteau. Il s’agissait du quatrième penalty de la Juventus enregistré sur les sept derniers accordés contre elle en Serie A.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici