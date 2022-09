Rafael Leao le roi de Milan Vinicius toute classe VAR gâte la Premier League

Un autre week-end de gros titres, de golazos et de finitions imprévisibles dans les plus grandes ligues européennes. De l’AC Milan qui a remporté le premier derby de la saison de Serie A aux fans, entraîneurs et joueurs qui font rage au VAR en Premier League, le drame ne manquait pas.

Les correspondants ESPN Rob Dawson, Alex Kirkland, Julien Laurens, James Tyler et Mark Ogden décomposent les grandes choses que vous devez savoir sur le week-end.

Points de discussion

Milan tire son premier sang en Serie A

En attendant d’autres gros derbies, d’autres affrontements en tête de table ou d’autres matchs alléchants entre géants européens, samedi Derby de la Madonnina entre l’AC Milan et l’Internazionale était le premier gros blockbuster de la saison en cours et c’était génial.

Il y avait tout : des buts, du drame, du suspense, des performances individuelles de qualité, des erreurs (détournez-vous maintenant de Hakan Calhanoglu) et un vainqueur. Milan, pour l’instant, est le royaume de l’AC Milan tandis que l’Inter a désormais deux points de retard sur ses rivaux du classement. Et Rafael Leao est le roi incontesté de la ville. Le joueur de Serie A de la saison dernière a été exceptionnel avec deux buts et une passe décisive. Son deuxième est un hommage au grand George Weah avec tant de similitudes dans la façon dont il a pris ce but, son petit crochet et sa finition. Cette victoire 3-2 des champions en titre n’est pas décisive dans la course au titre mais elle a montré que celui qui veut sa couronne devra batailler ferme pour l’obtenir. — Laurent

Rafael Leao a brillé alors que l’AC Milan est sorti victorieux du Derby della Madonnina de samedi contre son rival de la ville, l’Inter. Nderim Kaceli/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Dortmund ronronne… pour l’instant

Regarder le Borussia Dortmund peut parfois ressembler à un film d’horreur, avec des moments sereins brusquement interrompus par des cauchemars. Quelqu’un se souvient-il de son remarquable effondrement à domicile face au Werder Brême il y a deux jours de match ? En retirant cette peur du saut de l’équation, ils ont été superbes pour ouvrir la campagne, revenant largement à l’essentiel et remportant leur deuxième victoire consécutive 1-0 en Bundesliga, et leur quatrième victoire en cinq. C’est aussi leur troisième 1-0 dans cette séquence.

Ils sont même au-dessus du Bayern Munich en ce moment, preuve qu’Edin Terzic vaut la peine d’être soutenu. La victoire serrée de vendredi sur Hoffenheim était assez routinière: Marco Reus (deux buts, deux passes décisives cette saison) était lui-même vintage en caressant une première passe de Julian Brandt au-delà d’Oliver Baumann pour donner à Dortmund une avance de 16 minutes à laquelle ils s’accrocheraient avec peu de difficulté. .

L’astuce à partir d’ici continuera à prendre de l’ampleur tout en gardant une perspective sur ce que Terzic est en train de construire : En plus d’un voyage à Manchester City en Ligue des champions dans deux semaines, Dortmund devra être aussi cohérent que possible pour la visite du Bayern à la début octobre. Cela nous en dira autant sur la course au titre de Dortmund que sur les matchs contre le RB Leipzig, le FC Koln et Schalke 04. –Tyler

Honneurs même dans le Merseyside

Ce fut un après-midi émouvant à Goodison Park avec deux clubs et des groupes de fans unis dans le chagrin après qu’une fillette de neuf ans a été abattue dans sa maison la semaine dernière à Liverpool, et il était peut-être normal qu’il n’y ait pas de gagnant dans le Merseyside Derby cette fois-ci.

Les deux gardiens, Alisson et surtout Jordan Pickford, ont été les raisons du match nul après quelques arrêts fantastiques et si le match a mis du temps à démarrer, il a tourné épique en seconde période et, au final, c’était un bon 0- 0 match nul mais c’est un résultat qui ne convient à personne.

Liverpool a l’impression d’avoir perdu deux points tandis qu’Everton peut aussi parfois sentir la victoire. Le jeu nous a également rappelé qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez Mohamed Salah en ce moment. Sans avoir fait un mauvais match (0,19 xG et 0,24 xA pour lui au final), il n’a pas regardé au mieux. — Laurens

Gavi illumine le Sanchez Pizjuan

Nous pourrions féliciter la moitié de l’équipe de Barcelone après leur victoire 3-0 à Séville samedi soir. Robert Lewandowski a de nouveau marqué pour marquer cinq buts en Liga en quatre matchs. Jules Kounde a fourni deux passes décisives contre son ancien club. Raphinha a de nouveau impressionné, ouvrant le score et contribuant au troisième du Barca. Et Eric Garcia a saisi le premier but de sa carrière professionnelle.

C’est un autre joueur qui a été nommé homme du match. Gavi, 18 ans, était partout au Sanchez Pizjuan, travaillant sans relâche pour presser lorsqu’il n’était plus en possession du ballon et prenant soin du ballon quand il l’avait, avec un taux de réussite de 90,9 %. Avec tout le bruit autour de la fenêtre de transfert estivale frénétique du Barca, nous ne devons pas oublier que deux des jeunes joueurs les plus excitants du monde – Gavi et Pedri – étaient déjà là au Camp Nou.

Ce sera une grande saison pour Gavi. Il avait déjà l’air d’une star dans le Barça dysfonctionnel du début de la saison dernière. Maintenant, dans une équipe transformée par le coaching de Xavi et jouant aux côtés de professionnels et de leaders de classe mondiale comme Lewandowski, il est temps de briller. Et c’est avant même de mentionner le rôle clé qu’il devrait jouer pour l’Espagne lors de la Coupe du monde. — Kirkland

Buts

Man Utd livre la marchandise

La finition de Marcus Rashford est bonne mais la passe de Bruno Fernandes est sublime. Cela commence par une passe rapide en avant de Christian Eriksen – le meilleur joueur de Manchester United lors de la victoire 3-1 contre Arsenal – mais c’est grâce à la vision et à la prestation de Fernandes.

Un mot aussi pour l’arrivée de Rashford. Il a lutté pour la forme pendant près de deux ans, mais c’était un moment de haute pression dans un grand match et il a gardé la tête froide. –Dawson

Toutes les classes de Vinicius

Le développement de Vinicius Junior en un buteur clinique à la tête froide n’est pas nouveau. Après tout, c’est un joueur qui a marqué 17 buts en Liga la saison dernière. La qualité de sa finition a toujours la capacité de surprendre, et ce fut le cas samedi lorsqu’il a ouvert le score lors de la victoire 2-1 du Real Madrid sur le Real Betis au Santiago Bernabeu.

Son mouvement intelligent à la neuvième minute l’a vu battre le piège du hors-jeu du Betis, entrer à l’intérieur de l’arrière latéral Youssouf Sabaly et partir en toute sécurité en sachant que son coéquipier David Alaba a la vision et la technique pour le trouver avec la passe. C’était la prochaine touche de Vinicius qui était vraiment spéciale, ramassant le ballon sur le gardien de but Rui Silva et s’enfuyant pour célébrer avant qu’il ne soit niché au fond des filets. C’est trois buts lors de ses trois derniers matchs pour Vinicius, aidant à propulser Madrid en tête du classement avec un maximum de points jusqu’à présent. –Kirkland

Le brillant Becker embrouille le Bayern

Il y avait beaucoup de choses pour frustrer les Bavarois samedi – la finition inutile de Leroy Sane, l’héroïsme du gardien de but Frederik Ronnow pour n’en nommer que deux – lors de leur match nul 1-1 contre l’Union Berlin, mais sûrement même le plus misérable fan du Bayern pourrait apprécier Sheraldo. Le brillant but de Becker pour ouvrir le score.

Le meilleur buteur de l’Union a réussi une volée élégante du coup de pied arrêté en boucle de Christopher Trimmel pour laisser Manuel Neuer saisir l’air, et il faut dire à quel point un tir était difficile à réussir: sérieusement, essayez ceci lors de votre prochain match de ramassage et voyez où ça finit. Bien que le Bayern se nivelle rapidement grâce à une finition tout aussi tonitruante de Joshua Kimmich, Union en avait plus qu’assez pour s’accrocher à un point bien mérité. –Tyler

Des équipes en difficulté

Pression sur Cooper à Forest

Nottingham Forest ne peut pas être accusé de ne pas montrer d’ambition après son retour en Premier League mais, malgré avoir dépensé près de 150 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cet été, ils se retrouvent toujours dans les places de relégation après six matchs.

La défaite 3-2 à domicile contre Bournemouth samedi est un coup dévastateur après être entré à la mi-temps 2-0 – en particulier après avoir subi une démolition 6-0 par Manchester City trois jours plus tôt. Steve Cooper doit faire en sorte que sa nouvelle équipe se gélifie rapidement pour éviter un retour immédiat au championnat et les trois prochains matchs contre Leeds United, Fulham et Leicester City seront vitaux s’ils veulent lancer leur saison rapidement. .

Le danger pour Cooper est que, s’il ne peut pas renverser la vapeur, il sera très tentant pour Forest de changer de manager lorsque la Premier League sera interrompue pour la Coupe du monde en novembre. Forest ne serait probablement même pas dans l’élite, même si ce n’était pas pour Cooper, mais le football est une entreprise impitoyable, surtout quand il y a tant d’argent en jeu. Avec autant de nouveaux joueurs qui arrivent, Cooper essaie toujours de trouver sa meilleure équipe, mais cela doit arriver le plus tôt possible – Dawson

Leipzig en chute libre

Vous détestez paniquer si tôt dans la saison pour n’importe quelle équipe, mais quelque chose ne va pas à Leipzig en ce moment. Le bombardement 4-0 de samedi à l’Eintracht Francfort, leur deuxième défaite lors de leurs trois derniers matches de Bundesliga, n’avait rien de réjouissant. De la bataille xG (3,10 à 0,18) à l’absence de tirs cadrés par rapport au 9 de Francfort, les garçons Red Bull ont enduré l’un de ces après-midi où vous concédez des buts précoces et n’avez ensuite qu’à serrer les dents, en vous accrochant pour le plein- sifflet horaire.

Les choses devraient s’éclaircir avec le temps alors que Timo Werner se réinstalle dans son ancien club et désapprend certaines des mauvaises habitudes qu’il a dû prendre à Chelsea, mais le calendrier à venir est loin d’être clément : affrontements en Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid de chaque côté. d’un match de championnat avec Dortmund vous attend au cours des 10 prochains jours. En espérant que Domenico Tedesco ait les mots magiques pour rallier une équipe en quête de confiance. –Tyler

MVP du week-end

Scènes VAR-cical en Premier League

N’importe quel autre week-end, Eriksen aurait eu le titre de MVP dans le sac après une performance exceptionnelle lors de la victoire 3-1 de Manchester United contre Arsenal à Old Trafford, mais malgré la domination du match pour l’équipe d’Erik ten Hag, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur peut ‘ t rivaliser avec le VAR en termes d’impact.

VAR – l’arbitre assistant vidéo – est censé être là pour aider à corriger les erreurs claires et évidentes des officiels et également pour s’assurer qu’aucun but n’est attribué à tort en cas d’infraction.

Mais ce week-end, le VAR a dominé la Premier League pour toutes les mauvaises raisons.

Newcastle et West Ham avaient tous deux apparemment de bons buts refusés contre Crystal Palace et Chelsea respectivement après que VAR ait demandé à l’arbitre du match de revoir sa décision initiale de l’attribuer. La Premier League a maintenant ordonné au corps des arbitres – PGMOL – d’expliquer comment les deux décisions ont été si mal prises.

Ensuite, il y a eu l’échec à repérer une mauvaise faute de Virgil van Dijk sur Amadou Onana lors du match nul 0-0 de Liverpool à Everton, le temps qu’il a fallu pour décider que le but d’Alexis Mac Allister pour Brighton contre Leicester était hors-jeu et, de même, pourquoi il a pris près de trois minutes pour décider qu’Eriksen avait été repoussé du ballon dans la préparation d’un but d’Arsenal qui a finalement été exclu.

Le VAR devrait être là pour améliorer le jeu, mais ce week-end, cela l’a aggravé et a fait les gros titres de tant de grandes performances de joueurs et d’équipes sur le terrain. — Ogden