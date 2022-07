Rafael Caro Quintero: le Mexique détient un baron de la drogue recherché par les États-Unis alors que 14 ont été tués dans un accident d’hélicoptère Black Hawk

Rafael Caro Quintero a été arrêté par des Marines après avoir été retrouvé caché dans des buissons par un chien de la marine dans la ville de San Simón, municipalité de Choix, dans l’État du nord-ouest de Sinaloa, selon un communiqué de la marine mexicaine.

Caro Quintero, connue sous le nom de “narco des trafiquants de drogue”, est considérée par les autorités mexicaines comme la fondatrice du cartel de Guadalajara. Ils l’accusent de trafic de méthamphétamine, d’héroïne, de cocaïne et de marijuana.

L’hélicoptère Black Hawk de la marine mexicaine s’est écrasé à Los Mochis, dans le Sinaloa, à la suite de l’opération visant à le capturer, selon le communiqué. Un autre Marine a été blessé et reste à l’hôpital.

La cause de l’accident est inconnue et une enquête aura lieu, ajoute le communiqué.

Caro Quintero, dont l’âge exact est inconnu mais qui aurait dans la soixantaine, est recherché par les autorités américaines pour avoir prétendument kidnappé et conspiré en vue d’assassiner l’agent spécial de la Drug Enforcement Administration (DEA) Enrique Camarena Salazar en 1985.

Camarena Salazar a été kidnappée, torturée et assassinée en représailles à un raid en 1984 sur la ferme de marijuana de 2 500 acres de Caro Quintero par les autorités mexicaines, selon la DEA. Les événements ont été sérialisés dans le drame Netflix “Narcos : Mexico”.

Caro Quintero a passé 28 ans en prison au Mexique pour son rôle dans le meurtre avant d’être libéré pour un détail technique en 2013. La Cour suprême mexicaine a par la suite annulé la décision qui l’avait libéré.

Le fugitif est retourné au trafic de drogue en tant que haut dirigeant du cartel de Sinaloa, selon le FBI.

Le procureur général américain Merrick Garland a déclaré vendredi que les États-Unis demanderaient l’extradition immédiate de Caro Quintero afin qu’il puisse être jugé “dans le système judiciaire même (DEA) que l’agent spécial Camarena est mort en défendant”.

“Il n’y a pas de cachette pour quiconque kidnappe, torture et assassine les forces de l’ordre américaines”, a déclaré Garland.

En 2018, les autorités américaines ont annoncé une récompense de 20 millions de dollars pour Caro Quintero. Il a précédemment déclaré que les tentatives pour l’arrêter étaient une “vengeance mal placée” – “réécrivant commodément l’histoire”, selon la DEA.

Des agents de la DEA basés au Mexique ont travaillé avec les autorités mexicaines pour localiser et arrêter Quintero, a déclaré l’administrateur de la DEA, Anne Milgram, dans une note au personnel de l’agence vendredi soir.

“Depuis plus de 30 ans, les hommes et les femmes de la DEA ont travaillé sans relâche pour traduire Caro Quintero en justice”, a déclaré Milgram. “L’arrestation d’aujourd’hui est le résultat d’années de votre sang, de votre sueur et de vos larmes. Sans votre travail, Caro Quintero ne ferait pas face à la justice.”