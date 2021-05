Rafael Benitez vise un retour en Premier League suite à l’approbation des Spurs de Peter Crouch | Actualités du football

L’ancien manager de Liverpool et de Newcastle United, Rafael Benitez, a déclaré qu’il souhaitait que son prochain emploi soit en Premier League – après avoir été approuvé en tant que candidat au poste vacant des Spurs par Peter Crouch.

Crouch a été interrogé lors d’une session de questions-réponses en ligne pour le Courrier quotidien pour ses réflexions sur son ancien patron d’Anfield succédant potentiellement à Jose Mourinho à Tottenham.

L’ancien attaquant anglais a déclaré: « En ce qui concerne Tottenham, ce ne serait pas le pire cri. Il a fait ses preuves au plus haut niveau, son CV est superbe – il y a de pires candidats, c’est sûr. »

L’ancien joueur Ryan Mason restera en charge temporaire à Tottenham pour le reste de la saison, avec le patron de Leicester Brendan Rodgers déjà publiquement exclu de la course pour le rôle et Erik ten Hag signant une prolongation de contrat d’un an avec l’Ajax jusqu’en 2023 le. Vendredi.

« J’ai déménagé en Chine parce qu’il n’y avait pas de meilleures équipes ici, donc je devais continuer à concourir et faire mon travail », a déclaré Benitez à Inside Football de Sky Sports News.

« Mais pour le moment, j’ai très envie de rester en Angleterre, à Liverpool. Je regarde tous les matchs de Premier League et parfois les matchs de championnat pour être toujours prêt.

« La priorité est l’Angleterre, la Premier League, ma famille est ici et j’aime le style du football ici. J’essaierai d’être prêt ici.

« Je regarde la Serie A parce que c’est une bonne ligue pour moi mais là-bas, en France, en Allemagne, au Portugal, je ne vois pas trop d’options dans ces pays pour avoir un projet où l’on peut développer des joueurs et faire le équipe plus compétitive. «