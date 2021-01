Rafel Benitez a quitté son poste de manager de Dalian Pro après deux ans à la tête. Photo de Visual China Group via Getty Images / Visual China Group via Getty Images

Rafael Benitez a quitté Dalian Pro, du côté de la Super League chinoise, et l’Espagnol a déclaré samedi que la pandémie de COVID-19 était un facteur dans sa décision.

L’ancien entraîneur-chef de Liverpool et du Real Madrid a été embauché dans le cadre d’un contrat lucratif d’une valeur de 12 millions de livres sterling (16 millions de dollars) par an après son départ de Newcastle United en 2019.

« Malheureusement, comme tant de choses au cours de l’année dernière, le COVID-19 a changé nos vies et nos projets. À partir d’aujourd’hui, mon équipe d’entraîneurs et moi n’entraînerons malheureusement plus Dalian », a déclaré Benitez dans un communiqué.

«La pandémie est toujours là, pour nous tous, et soutenir nos familles a été une priorité lors de la prise de cette décision.

Dalian n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de championnat de la Super League la saison dernière, qui a été touchée par la pandémie, terminant septième dans leur groupe de huit équipes. Mais ils ont obtenu leur statut de haut vol dans les éliminatoires de relégation.

Benitez a déclaré qu’il espérait avoir laissé derrière lui une vision sur laquelle le club pourrait s’appuyer.

« Je suis convaincu que nous avons laissé une structure et une méthodologie qui permettront au projet d’aller de l’avant avec succès », a ajouté le joueur de 60 ans.

« La première équipe a été rajeunie et les fondations ont été jetées pour l’avenir, des écoles de base au sommet. »