Rafael Benitez promet de se battre pour Everton malgré la réaction des fans

Le nouveau manager d’Everton, Rafa Benitez, dit qu’il espère forger une mentalité gagnante au sein du club de Premier League et convaincre les fans qu’il est la bonne personne pour le poste, malgré le contrecoup de sa nomination ces dernières semaines. L’Espagnol a été embauché par Everton pour un contrat de trois ans le mois dernier, mais cette décision s’est avérée impopulaire compte tenu du passé illustre de Benitez avec Liverpool, qu’il a dirigé de 2004 à 2010.

La police du Merseyside a également enquêté sur une banderole anti-Benitez près de sa maison familiale sur le Wirral avant sa nomination, mais l’homme de 61 ans a déclaré qu’il avait été accueilli dans la ville des deux côtés de Liverpool – rouge et bleu.

« Les Evertoniens autour de chez moi, ils sont assez heureux et très solidaires », a déclaré Benitez lors de sa première conférence de presse en tant que patron d’Everton mercredi.

« Même les fans de Liverpool acceptaient très bien cette opportunité pour moi de revenir en Premier League, de concourir pour quelque chose. C’était donc une bonne sensation. »

Benitez est la deuxième personne à gérer les deux clubs du Merseyside après William Edward Barclay, qui a été le premier patron d’Everton et a ensuite dirigé le club séparatiste de Liverpool à la fin des années 1800.

L’Espagnol a irrité les fans d’Everton en 2007 lorsqu’il les a qualifiés de « petit club » alors qu’il dirigeait Liverpool. Interrogé sur ces commentaires, Benitez a déclaré: « Cela dépend du contexte. C’était il y a longtemps et je me battais pour mon club.

« C’est ce que je fais maintenant. Je me battrai pour Everton à chaque match et affronterai n’importe qui. Je suis heureux que ce club grandisse de plus en plus et que nous puissions défier et rivaliser. »

Everton a terminé 10e de la ligue sous Carlo Ancelotti la saison dernière après que sa poussée pour le football européen ait été entravée par le mauvais bilan du club à domicile.

Benitez a déclaré qu’il prévoyait d’être ambitieux sur le marché des transferts, mais sait que les résultats sur le terrain dicteront la façon dont il sera reçu à Goodison Park.

«Nous devons créer une équipe compétitive, qui se bat pour le maillot. Peu importe le nom de l’adversaire », a déclaré Benitez.

«Nous devons trouver le moyen de gagner des matchs, de jouer un bon football si c’est possible. Les fans veulent voir une équipe bien jouer, mais gagner. Nous allons essayer de le faire. »

