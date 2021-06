Rafael Benitez : Everton sur le point de nommer l’ancien patron de Liverpool comme nouveau manager | Actualités footballistiques

Rafa Benitez est sur le point de prendre la direction d’Everton à la suite de discussions positives avec le conseil d’administration du club.

Benitez est au chômage depuis qu’il a quitté l’équipe chinoise de Dalian Yifang en janvier.

Sky Sports Nouvelles a appris que l’Espagnol était le choix n ° 1 de la hiérarchie d’Everton hier soir et qu’on lui a maintenant offert le poste.

L’ancien manager de Liverpool et Chelsea devrait revenir en Premier League deux ans après avoir quitté Newcastle United.

Everton était également en pourparlers avec l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, pour devenir le successeur de Carlo Ancelotti, tandis que David Moyes était également considéré comme un favori avant de signer un nouveau contrat avec West Ham.

Ancelotti a quitté son poste de manager pour revenir au Real Madrid plus tôt ce mois-ci après 18 mois à Goodison Park. Il a guidé le club vers une 10e place en Premier League cette saison.

Plus à venir….

