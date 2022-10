Rafa Benitez serait sur le radar de Nottingham Forest

L’entraîneur-chef de Nottingham Forest, Steve Cooper, pourrait bientôt être sans emploi, et le manager vainqueur de la Ligue des champions, Rafa Benitez, pourrait prendre sa place.

Après avoir récolté quatre points lors des trois premiers matches du club, Nottingham Forest a chuté. Leicester City, rival des East Midlands, a offert à Forest sa cinquième défaite consécutive en Premier League. Pire, c’était une démolition. Forest est sorti en boitant du King Power Stadium en tant que perdant 4-0.

Auparavant, Steve Cooper avait reçu des éloges pour son travail de retour de Forest en Premier League. L’équipe a remporté les éliminatoires de promotion la saison dernière. Après 23 ans, Forest est finalement revenu dans l’élite du football anglais. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées dans le sens du club. Maintenant, Nottingham Forest est en bas du classement de la Premier League avec le pire différentiel de buts de la ligue à -15.

Forest a accordé 21 buts en seulement huit matches de championnat jusqu’à présent cette saison. Les champions actuels de Manchester City en avaient déjà inscrit six sur le tableau de bord lorsque les deux équipes se sont affrontées en août. Parallèlement à ces pertes déséquilibrées, Forest perd également face à ses concurrents les plus proches pour rester dans la ligue.

Steve Cooper parle à Sky Sports : «Nous sommes en bas de la ligue, mais je ne pense pas à ma propre situation en ce moment. “Je ne pense qu’à la façon dont je peux être à mon meilleur chaque jour et tirer le meilleur parti de ces joueurs. « Je tiens beaucoup à ce club.#NFFC pic.twitter.com/1wskiTCmCn – Ethan Lamb (@ethanlamb01) 3 octobre 2022

Bournemouth et Fulham ont déjà remporté de grosses victoires contre Forest jusqu’à présent. Les trois clubs ont été promus du championnat à la Premier League avant la campagne 2022/23. Non seulement Forest a perdu des points dans ces matchs, mais ils avaient également des avances et ont finalement accordé trois buts dans les deux six points.

Rafa Benitez à la forêt de Nottingham ?

Si Cooper ne peut pas redresser le navire, Rafa Benitez pourrait bientôt être nommé nouvel entraîneur-chef de Nottingham Forest. L’Espagnol a déjà dirigé 13 clubs seniors à travers l’Europe. Cela inclut les séjours à Liverpool, à l’Inter Milan, à Chelsea, à Naples, au Real Madrid et à Newcastle. Son temps avec les Magpies est particulièrement important étant donné qu’il les a aidés à éviter la relégation en 2018.

Sacking Cooper était auparavant inconnu compte tenu de sa navigation de Forest vers la Premier League. Néanmoins, le club s’effondre après avoir dépensé plus de 170 millions de dollars pour un record de 23 signatures estivales. Benitez a évidemment une expérience incroyable en tant qu’entraîneur-chef et pourrait aider à stabiliser l’équipe.

Avec Benitez, l’ancien patron de Burnley, Sean Dyche, pourrait également être une option pour Forest.

PHOTO : Images IMAGO / PA