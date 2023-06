Rafa Benitez accepte un accord pour devenir le nouveau manager du Celta Vigo

Rafa Benitez a conclu un accord avec le Celta Vigo pour devenir manager sur un contrat de trois ans, a annoncé vendredi le club espagnol.

Le joueur de 63 ans, qui a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, la Coupe UEFA avec Valence (2004) et la Ligue Europa avec Chelsea (2013), revient à l’entraînement plus d’un an après avoir été limogé par Everton en janvier 2022.

Il prendra en charge l’équipe de LaLiga Celta à l’occasion de leur 100e anniversaire, succédant à Carlos Carvalhal, qui a été limogé plus tôt ce mois-ci après une saison difficile au cours de laquelle ils ont dû se battre jusqu’au dernier match pour éviter la relégation.

La dernière expérience de Benitez en Espagne remonte à la saison 2015-16 avec le Real Madrid, lorsqu’il a remplacé Carlo Ancelotti pour être limogé six mois plus tard après une série de mauvais résultats, remplacé par Zinedine Zidane en janvier 2016.

« Rafa Benitez est l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire de notre pays et a entraîné des équipes de classe mondiale dans les principales ligues européennes », a déclaré le Celta.

« (Dans) notre saison du centenaire, un événement inoubliable… pour les fans du Celta, (nous aurons) un formidable leader sur le banc. »

