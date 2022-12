RadTrike de Rad Power Bikes offre la mobilité électrique à plus de personnes

Il existe de nombreux véhicules électriques à une ou deux roues, mais tout le monde ne se sent pas à l’aise ou en sécurité, et l’accessibilité peut également être un problème. D’autre part, le RadTrike à trois roues de Rad Power Bikes combine la commodité d’un vélo électrique avec la stabilité d’un véhicule électrique léger.

Nous avons eu un premier essai pratique du RadTrike avec le fondateur de Rad Power Bikes, Mike Radenbaugh, dans un lieu souterrain secret. Le RadTrike est en préparation depuis un certain temps car l’un des premiers clients de l’entreprise n’a pas pu faire de vélo traditionnel pour des raisons de santé. Le tricycle électrique répond aux besoins de ceux qui recherchent plus de stabilité et de confort. Il est également idéal pour ceux qui n’ont pas encore appris à conduire un vélo à deux roues standard.

Le RadTrike est livré en deux parties et possède une poignée pliable, ce qui le rend facile à assembler et à ranger. Le châssis bas facilite le montage et le démontage. Le cadre est en acier et peut supporter jusqu’à 415 livres. Comme pour les autres vélos Rad Power, attendez-vous à de nombreux accessoires pour rendre les courses quotidiennes moins fastidieuses. Les unités de démonstration que j’ai testées avaient tout, des rétroviseurs aux paniers avant et arrière et aux chauffe-mains, et un Trike avait même un prototype de verrière.

Le siège était confortable et avait un dossier réglable en hauteur. Vous trouverez la même batterie de 48 volts qui alimente ses autres vélos couplée à un moteur de 750 watts ; les cyclistes peuvent s’attendre à parcourir une distance de 20 à 35 miles en fonction de la charge utile et de la vitesse. En parlant de vitesse, le Trike a cinq niveaux d’assistance et son accélérateur permet au Trike jusqu’à 14 mph; il a même une marche arrière.

C’était une balade amusante et c’était cool de rouler à l’intérieur. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec la conduite d’un grand tricycle, lorsque vous entrez dans les virages, il est plus sûr de ralentir ou de simplement rouler en roue libre et de garder les pieds sur les pédales. Ce n’était pas différent avec le RadTrike. Sinon, ça s’est bien passé et je pouvais facilement voir quelqu’un faire des courses en ville au lieu d’une voiture.

Les précommandes pour le RadTrike sont ouvertes maintenantet le Trike devrait être expédié à la mi-janvier 2023. Il commencera à 2 499 $, mais le prix final dépendra des accessoires que vous ajouterez.

Si vous voulez essayer avant d’acheter, magasins Rad Power Bike locaux aura des unités de démonstration pour tester la conduite avec les autres vélos qui composent la gamme Rad Power Bikes.