Radostits réseau en pleine croissance, diffusant un message en tant que professeur de l’année 2022 dans l’Illinois – Shaw Local

OREGON – Être en congé sabbatique et avoir des allocutions prévues dans l’Illinois n’a pas empêché la professeure d’espagnol Kimberly Radostits de passer du temps dans les couloirs de l’Oregon Junior-Senior High School.

“Les jours où je n’ai pas quelque chose de prévu, je pourrais travailler à domicile, mais j’ai choisi de passer mon temps ici à l’école”, a déclaré Radostits, l’enseignant de l’année 2022 de l’Illinois. «Je fais donc mon travail depuis le foyer de l’Oregon Junior-Senior High School, ce qui me permet d’interagir avec mes élèves et mes collègues entre les périodes de passage. Et, même s’il s’agit de conversations informelles, je peux rester en contact avec… les personnes qui me donnent vraiment de l’énergie.

Le résident de Fairdale, âgé de 37 ans, a été nommé meilleur enseignant de l’État le 22 mars 2022.

Le programme de l’enseignant de l’année de l’Illinois State Board of Education reconnaît “le meilleur de la profession enseignante” dans l’État, selon le site Web de l’ISBE. Tous les éducateurs publics et non publics du pré-K-12 qui ont plus de cinq ans d’expérience sont éligibles pour gagner.

Kimberly Radostits, enseignante au lycée de l’Oregon, réagit pour avoir été choisie comme enseignante de l’année 2022 dans l’Illinois. En photo avec Radosttits, le surintendant de l’Oregon Tom Mahoney (à gauche) et le surintendant de l’éducation de l’État, le Dr Carmen I. Ayala (à droite). Les responsables ont surpris Radostits dans sa classe avec l’annonce mardi matin. (Earleen Hinton/Shaw Media)

En juin 2022, Radostits a commencé un an d’ambassadrice qui lui permet de voyager dans tout l’Illinois pour parler aux éducateurs et aux acteurs de l’éducation. L’État finance le congé sabbatique de Radostits et le coût d’un enseignant pour couvrir son absence.

“Mon réseau s’est développé d’une manière que je n’aurais jamais cru possible”, a-t-elle déclaré. “C’est tellement génial d’être avec des gens qui partagent les mêmes idées.”

Les recherches qu’elle a menées comprennent des entretiens avec des écoles très performantes en termes d’étudiants de première année sur la bonne voie, ce qui est un indicateur tiré par l’ISBE. Radostits met ensuite en évidence les systèmes de ces écoles sur son blog, Fresh Takes on Freshman on Track.

“Mec, chaque fois que je m’éloigne d’une de ces réunions, je me dis:” Oh mon dieu, j’ai hâte de retourner en classe et d’essayer certaines de ces choses que font d’autres écoles “”, a déclaré Radostits. .

Radostits a déclaré qu’il y a trois principaux groupes de personnes qu’elle a essayé d’atteindre : les enseignants en herbe, les enseignants actuels, les administrateurs et les parties prenantes.

Son message aux futurs enseignants est que l’enseignement offre la possibilité d’être créatif chaque jour, d’être un apprenant tout au long de la vie et d’avoir un impact sur le changement à tous les niveaux grâce aux étudiants, qui sont l’avenir du monde.

En discutant avec des élèves du secondaire et des collèges qui cherchent à se lancer dans l’enseignement, Radostits a déclaré qu’elle entrevoyait un brillant avenir pour l’éducation.

Kimberly Radostits, enseignante de l’année 2022 de l’état de l’Illinois de l’Oregon, prend la parole avant une cérémonie reconnaissant les diplômés d’un programme spécial au symposium sur l’éducation du SVCC le vendredi 29 avril 2022. Pathways offre aux élèves du secondaire qui se lancent dans le domaine de l’éducation un pas en avant. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

“J’ai tellement hâte de voir l’énergie qu’ils vont apporter, le feu dans leur ventre qu’ils ont pour promouvoir un changement positif”, a-t-elle déclaré. “J’ai juste hâte de voir la magie qu’ils vont faire quand ils arriveront ici.”

Pour ceux qui sont actuellement en éducation, Radostits veut souligner l’importance de développer des relations avec les élèves, les familles des élèves et avec les collègues.

« Je crois vraiment que tous les élèves ont besoin de se sentir connus et valorisés », a-t-elle déclaré. « Je crois sincèrement que tous les élèves doivent avoir accès aux compétences et aux soutiens dont ils ont besoin pour réussir, peu importe leurs antécédents. Je crois aussi que les enseignants ont besoin de toutes les mêmes choses.

Les familles doivent savoir que les éducateurs de leurs enfants croient qu’ils valent la peine et qu’ils ont le potentiel d’être des citoyens responsables et productifs et de bons humains, a déclaré Radostits. De plus, si les familles sont invitées à découvrir le monde d’un enseignant et sont suffisamment à l’aise pour partager ce qui se passe dans leur monde, cela aide les éducateurs à mieux servir les élèves, a-t-elle déclaré.

Elle et ses collègues apprennent les uns des autres chaque jour sur les stratégies pédagogiques, le contenu de la classe et les élèves, a déclaré Radostits, notant qu’elle s’appuie sur les conversations avec ses collègues pour faire ce qu’elle fait. Ces conversations peuvent avoir lieu lors d’une réunion de développement professionnel, mais le plus souvent autour de la fontaine à eau ou à côté de la photocopieuse bloquée.

“C’est plus grand que moi. Je ne suis pas le meilleur enseignant de l’Oregon, de l’Illinois, de l’État ou du pays », a déclaré Radostits. “Je suis un enseignant qui fait de son mieux pour les élèves chaque jour, et je le fais aux côtés d’enseignants incroyables.”

Radostits a déclaré qu’elle aimerait voir les administrateurs et les parties prenantes investir dans davantage de programmes de mentorat pour les étudiants et les enseignants.

“Je leur ai parlé de systèmes de soutien et de choses qui fonctionnent ici dans l’Oregon et qui, je pense, sont reproductibles et évolutives”, a déclaré Radostits, faisant référence aux programmes Hawks Take Flight et New Teacher Academy qu’elle a aidé à créer.

Hawks Take Flight et la New Teacher Academy sont deux programmes différents, mais ils sont très similaires, a-t-elle déclaré. Les deux sont des programmes de mentorat basés sur les relations – un pour les étudiants et un pour les enseignants.

Le 25 janvier, Radostits a été annoncé comme l’un des cinq finalistes pour l’enseignant national de l’année 2023. Le gagnant sera annoncé en mars et passera un an “à servir d’ambassadeur de l’éducation et de défenseur de tous les enseignants et étudiants”.

La directrice du lycée de l’Oregon, Heidi Deininger, à gauche, embrasse la finaliste de l’enseignante nationale de l’année, Kimberly Radostits, le mercredi 25 janvier 2023. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Le programme National Teacher of the Year a été créé en 1952 et est géré par le Council of Chief State School Officers, une organisation nationale à but non lucratif qui représente les 58 dirigeants des systèmes éducatifs K-12 aux États-Unis et dans ses territoires.

Les finalistes ont été sélectionnés parmi une cohorte de 55 enseignants représentant les États et territoires américains. Les quatre autres sont Harlee Harvey, une enseignante de première année d’Alaska; Carolyn Kielma, professeur de sciences au lycée du Connecticut ; Jermar Rountree, un professeur d’éducation physique et de santé pré-K-8 de Washington, DC; et Rebecka Peterson, professeur de mathématiques au lycée de l’Oklahoma.

Être nommé finaliste est excitant, a déclaré Radostits. Bien qu’elle aime être dans sa classe et passer du temps avec ses élèves, être enseignante nationale de l’année serait un «tourbillon d’aventure» qu’elle aimerait aussi et dans laquelle elle se pencherait.

Après avoir examiné les biographies de ses collègues membres de la cohorte CCSSO, Radostits “ne pourrait pas être plus excitée” de les voir à la mi-février, lorsqu’ils auront une rencontre en personne en Californie. Elle prévoit de remercier tout le monde – et d’embrasser quiconque lui permettra de le faire.

“Ils déplacent des montagnes dans leurs états et je suis tellement impressionné par chacun de ces incroyables éducateurs”, a déclaré Radostits. « Je veux juste éponger ce qu’ils font. Je veux apprendre d’eux. Je veux me pencher sur certaines conversations avec eux.