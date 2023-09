Radostits et des étudiants invités à l’événement de rentrée scolaire à la Maison Blanche – Shaw Local

OREGON — Kimberly Radostits, professeur d’espagnol au secondaire, a une fois de plus représenté le district scolaire de l’unité communautaire de l’Oregon lors d’un événement national, mais cette fois, elle n’était pas la seule à le faire.

La directrice adjointe du lycée de l’Oregon, Shannon Cremeens, et les seniors de l’OJSHS, Marcus Gilberto et Nora Hammer, ont accompagné Radostits en tant que « plus trois » à un événement de rentrée scolaire le 26 août à la Maison Blanche. Gilberto et Hammer sont de futurs enseignants.

« C’était fantastique », a déclaré Radostits à propos du voyage. « La possibilité de voir Washington, DC, à travers les yeux des étudiants était une opportunité unique. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour cette chance.

Kimberly Radostits, professeur d’espagnol au lycée et professeure de l’année 2022 dans l’Illinois, au centre droit, a été invitée à un événement de rentrée scolaire le 26 août à la Maison Blanche à Washington, DC. Elle a amené avec elle l’école secondaire Junior-Senior de l’Oregon. La directrice adjointe Shannon Cremeens, à gauche, et les seniors de l’OJSHS Nora Hammer, au centre-gauche, et Marcus Gilberto. (Photo fournie par Kimberly Rados)

Des invitations à l’événement privé ont été étendues aux enseignants d’État sortants de l’année, qui ont été autorisés à amener quelques invités de leur communauté, a déclaré Radostits, l’enseignant de l’année 2022 dans l’Illinois.

Radostits a été nommé l’un des cinq finalistes pour le prix National Teacher of the Year 2023 le 25 janvier, mais le titre a finalement été attribué à Rebecka Peterson, une professeure de mathématiques au secondaire de Tulsa, Oklahoma.

Parmi les autres éducateurs présents à l’événement à la Maison Blanche figuraient des membres de la Fédération américaine des enseignants et de la National Education Association, a déclaré Radostits.

« Pouvoir parler à tous les professeurs a été une expérience formidable », a déclaré Gilberto, qui souhaite enseigner l’histoire. « J’ai appris qu’il n’est pas très facile d’être professeur d’histoire à cause du nombre d’entre eux. »

Au total, environ 50 personnes étaient présentes à l’événement, qui comprenait des visites de la Maison Blanche et l’occasion pour les invités de partager pourquoi ils sont optimistes quant à l’année scolaire 2023-24, a déclaré Radostits. Ces raisons ont été présentées dans une nouvelle installation de l’aile Est qui fait partie du parcours de visite publique de la Maison Blanche, a-t-elle déclaré.

Tous les quatre ont fait une visite nocturne des monuments de trois heures après l’événement à la Maison Blanche, a déclaré Radostits. Ils ont visité le Washington Monument, le Lincoln Memorial et le Martin Luther King, Jr. Memorial, a-t-elle déclaré.

« C’était vraiment malade [and] vraiment joli », a déclaré Gilberto à propos de la tournée.

Dans la matinée du 27 août, ils ont visité le Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian et le Musée national d’histoire américaine du Smithsonian, a déclaré Radostits.

« C’était un tourbillon de 30 heures », a-t-elle déclaré. « Nous avons rassemblé beaucoup de choses en si peu de temps. »

