Radio Silence, contrat de production Project X Entertainment Land MRC – IndieWire

Alors que la franchise « Scream » redémarrée est peut-être en difficulté, les scénaristes et réalisateurs des cinquième et sixième films « Scream » ouvrent une nouvelle voie grâce à un partenariat avec la société de production MRC.

L’équipe de réalisation de Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et Chad Villella, ainsi que la bannière Project X Entertainment du scénariste James Vanderbilt (co-fondée avec William Sherak et Paul Neinstein), ont annoncé un pacte de production et de financement pour réaliser deux à trois films de genre. un an avec MRC. Radio Silence et Vanderbilt s’étaient éloignés de la franchise “Scream” après le sixième opus et n’étaient pas attachés au septième film, qui n’a actuellement pas de réalisateur après la sortie de Christopher Landon suite aux remaniements du casting.

La nouvelle collaboration se concentrera sur les films d’horreur et de thriller et englobera un éventail d’écrivains et de réalisateurs émergents et établis dans le domaine du genre. MRC est le studio le plus récemment derrière « Saltburn », « American Fiction », « Fair Play », « Poker Face », « The Blackening » et « Knives Out ». Le studio a jusqu’à présent été nominé pour 115 Emmy Awards, 38 Golden Globe Awards et 12 Academy Awards, et ses films ont rapporté plus de 6 milliards de dollars au box-office mondial.

Vanderbilt, cofondateur de Radio Silence et de Project X, a déjà collaboré sur « Ready or Not », « Scream », « Scream VI » et le prochain film d’Universal « Abigail ».

“Pouvoir formaliser notre alliance avec Project X et travailler avec un studio du MRC qui défend des films originaux et nouveaux ne pourrait pas être plus excitant pour nous en tant que conteurs”, Chad Villella, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, membres de Radio Silence. a déclaré dans un communiqué commun. “Nous sommes impatients de promouvoir des films originaux auprès d’un public mondial d’horreur et de thriller et espérons créer de nouvelles franchises pour les amateurs de genre dans les années à venir.”

Les fondateurs de Project X Entertainment, James Vanderbilt, William Sherak et Paul Neinstein, ont ajouté : « Notre partenariat avec Radio Silence, combiné à l’excellent palmarès de MRC, à la conclusion d’accords innovants et au soutien à la création et à la production, nous permettra d’explorer de nouveaux horizons dans ce type de projet. du cinéma et devenir un guichet unique pour les talents créatifs dans cet espace. Non seulement nous avons eu la chance de travailler ensemble sur un certain nombre de films, mais nous sommes devenus une famille qui aime faire des films ensemble dans une entreprise qui, autrement, aime vous lancer des défis à chaque instant.

Le partenariat facilitera le développement et la production de projets qui privilégient la créativité et la narration sur des budgets plus importants, rendant ainsi l’entreprise accessible aux cinéastes émergents et confirmés. Project X, Radio Silence et MRC recherchent et développent actuellement des projets pour lancer l’initiative et annonceront bientôt la liste initiale des films.

Project X Entertainment est une société de production indépendante qui développe et produit des longs métrages ainsi que des émissions épisodiques et des docu-séries pour le streaming, la diffusion, la télévision par câble et d’autres plateformes de distribution. La société est à l’origine de “Ambulance” et “The Night Agent” et développe actuellement la série animée FOX “Bloom County”. Le scénariste Vanderbilt a également écrit « Zodiac » et « The Amazing Spider-Man » en plus des films de suite « Scream ».

Pendant ce temps, Radio Silence est en production sur un thriller monstre sans titre pour Universal Pictures et poursuit la franchise « V/H/S ».

Les coprésidents du cinéma de MRC, Brye Adler et Jonathan Golfman, ont ajouté : « Nous sommes ravis et honorés d’unir nos forces avec ces deux sociétés qui partagent un amour des films amusants et distinctifs. Il est rare de trouver des partenaires aussi animés des mêmes idées et entreprenants et nous sommes ravis de réaliser de nombreux films ensemble ! »

La société mère IndieWire, PMC et MRC, opère dans le cadre d’une coentreprise. Découvrez l’interview d’IndieWire avec les fondateurs du MRC ici.