Radio One émet un avertissement urgent concernant l’escroquerie ciblant les artistes en herbe

Ce qui suit est un avertissement urgent de Radio One concernant une escroquerie impliquant certaines de ses propriétés de station de radio. Avec l’avènement des médias sociaux, ces arnaques se multiplient et Radio One, une société d’Urban One, souhaite que ses auditeurs soient éduqués, conseillés et en alerte face à ces arnaques.

Voici comment cela fonctionne : l’escroc crée une fausse page de station ou de personnalité, pouvant même voler des logos et des photos de vraies stations ou personnalités sans l’autorisation de Radio One. L’escroc contacte ensuite les artistes en herbe via les réseaux sociaux.

NoirAmériqueWeb rapports, vous pouvez recevoir un message direct ou un appel téléphonique au sujet d’un concours de chansons ou de la diffusion de votre chanson. Le message ou l’appelant prétend être avec une radio One ou une autre station de radio locale et dit que votre chanson sera diffusée si vous payez des frais. L’escroc vous demandera alors de payer la diffusion de votre chanson via une application ou un mode de paiement instantané similaire. C’est alors que vous savez que c’est une arnaque. Radio One ne participe ni ne tolère de telles pratiques.

Ne payez pas un centime ! Sachez que Radio One ne sollicite pas d’argent en échange de la diffusion de chansons.

Si vous avez été victime de cette arnaque, vous pouvez déposer un rapport à reportfraud.ftc.gov.