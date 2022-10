Radio DJ Koray Alpergin nommé comme victime retrouvée morte dans les bois après avoir été « enlevée avec sa petite amie à l’extérieur de la maison »

Un HOMME qui a été retrouvé mort dans les bois a été nommé radio DJ Koray Alpergin, propriétaire de Bizim FM.

Les flics ont confirmé qu’un corps avait été retrouvé près de Loughton, dans l’Essex, samedi après avoir signalé qu’un homme et une femme étaient portés disparus.

Le DJ de la radio turque Koray Alpergin, 43 ans, a été nommé comme l’homme qui a été retrouvé mort dans les bois Crédit : Instagram

Le corps de l’homme a été découvert dans une forêt à Loughton Crédit : Police d’Essex

La police a également arrêté trois hommes dans le Kent dans le cadre de l’enquête et ils sont toujours en détention.

M. Alpergin, 43 ans, a été nommé par le journal turc respecté Hurriyet.

Le copain d’Alpergin, Altan Akturk, a écrit sur les réseaux sociaux : « Mes chers amis de Londres sur ma page ; Mon ami et collègue cher Koray et sa petite amie, bien connus du public londonien, sont malheureusement portés disparus depuis jeudi.

Les hommages au DJ populaire ont afflué.

Ismail Karakas de Turkish Press a décrit Koray comme “le DJ radio bien-aimé de Londres” et a déclaré : “La société turque de Londres est en deuil ! Nous exprimons nos condoléances à Tuncay Beykozlu, le père endeuillé de Koray, et à ses proches.

“En tant que journal de la presse turque, nous souhaitons que Dieu ait pitié de feu DJ Koray qui nous a quittés à un jeune âge. Nos condoléances à sa famille et à ses proches.”

T-Vine news a écrit: “Nous sommes dévastés par la mort prématurée de DJ Koray “Bizim FM” Alpergin. C’était un homme brillant et universellement aimé qui a apporté de la joie à des milliers de personnes avec ses émissions de radio.

“Nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à toute la communauté de Koray.”

L’Association de la police turque a exhorté la communauté à fournir toute information.

Il a ajouté dans un message Twitter qu’il soutenait l’unité centrale spécialisée dans la criminalité dans l’enquête.

Vendredi, des officiers ont été emmenés dans une maison à Enfield, au nord de Londres, à la suite d’informations selon lesquelles le couple avait disparu.

La femme a été retrouvée et est physiquement indemne, a indiqué la police.

Les agents cherchent maintenant à savoir si le couple a été emmené dans un véhicule contre leur gré jeudi soir.

La police d’Essex avait précédemment confirmé que la mort de l’homme était considérée comme suspecte, la police du Met prenant désormais en charge l’enquête.

Une autopsie sera pratiquée en temps voulu pour établir la cause du décès.

L’inspecteur-détective en chef Kate Kieran, spécialiste de la criminalité, a déclaré: «Je voudrais d’abord présenter nos plus sincères condoléances à la famille de l’homme décédé. Mon équipe et moi travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour établir exactement ce qui s’est passé.

«Il s’agit d’une enquête très complexe et rapide impliquant plusieurs unités à travers le MPS, ainsi que le soutien inestimable de nos collègues de la police d’Essex.

“Bien que l’enquête n’en soit qu’à ses débuts, un élément clé de l’enquête est que l’homme et la femme ont été emmenés contre leur gré dans un véhicule jeudi soir.

«Une présence policière restera dans la zone industrielle d’Oakwood Hill pendant les prochains jours alors que nous travaillons pour mener à bien d’autres enquêtes. Nous présentons nos excuses à toute personne incommodée par la perturbation des fermetures de routes.

“Je peux assurer aux habitants d’Enfield et d’Essex que nous faisons absolument tout ce que nous pouvons pour comprendre la chaîne des événements ici et traduire en justice les responsables.”

Quiconque se trouvait dans la région d’Ebony Crescent jeudi soir et a vu quelque chose de suspect a été prié d’appeler la police immédiatement.

Le Met exhorte également toute personne possédant des images de sonnette ou de caméra de tableau de bord à appeler le 101 en utilisant la référence CAD 3901/14 oct.