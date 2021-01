Jo Whiley est la dernière célébrité à rejoindre un engouement excentrique consistant à faire immortaliser les animaux de compagnie en tant que modèles en feutre.

Le DJ de Radio 1, 55 ans, a payé 160 £ chacun pour une réplique de son chat GinGin, décédé l’année dernière, et de son chiot Django, qui est toujours «en vie».

Les modèles réalistes de six pouces, qui prennent trois jours chacun à fabriquer, sont créés à l’aide de feutrage à l’aiguille.

Le comique David Walliams, 49 ans, la psychique de la télévision Sally Morgan, 69 ans, et la star de Birds of a Feather Linda Robson, 62 ans, sont parmi d’autres grands noms qui ont transformé leurs animaux de compagnie en mini-œuvres d’art.







(Image: Jo Whiley)



Jo a montré ses modèles sur Instagram, en disant à ses abonnés: «Merci @artbykiki_ d’avoir immortalisé nos animaux de compagnie bien-aimés.»

Les petites statues – avec des yeux en verre et de minuscules nez sur mesure – sont créées par l’artiste Katy Richardson, 37 ans, chez elle à Chelmsford, Essex.

Elle s’est tournée vers le feutrage à l’aiguille comme thérapie après avoir survécu à un accident de voiture en 2017.









Katy, qui travaille sous le nom d’Art By Kiki, a déclaré: «Le feutrage est une forme d’art à l’ancienne, mais ça commence à devenir cool.

«Tout mon travail passe par Instagram et tout est organique. Je ne fais pas de publicité. C’est juste du bouche à oreille.

«Jo m’a demandé à l’improviste si je ferais les miniatures pour elle et je suis tellement heureuse qu’elle les ait aimées.

«J’ai dû faire 70 modèles en 2020 et cela semble être plus occupé en 2021.»







(Image: Katy Richardson)



Meilleure sélection de longues lectures de showbiz

La star de Loose Women, Linda, a demandé à Katy un modèle de son bulldog Ernie décédé en 2018.

Et le juge de Britain’s Got Talent, David Walliams, a montré les versions de Katy des terriers frontaliers Bert et Ernie sur les réseaux sociaux.

Katy dit que les clients demandent parfois que la fourrure de leur animal soit incluse comme souvenir: «Certains trouvent réconfortant de les faire commémorer. Ils enverront de la fourrure à partir d’un peigne et je la mettrai à l’intérieur du modèle.

Whiley a révélé la mort de GinGin en octobre.

Elle a posté: «Adieu alors GinGin. Tu étais un chat spectaculairement sourd.