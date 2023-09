Radicalisés : la propagande de l’EI attire la jeunesse américaine

Erick Stakelbeck

MINNEAPOLIS — Quelle ville est le plus grand foyer de terroristes d’Amérique ? Si vous pensez à New York ou à Los Angeles, vous vous trompez. Pensez à l’Amérique centrale. Des dizaines de jeunes hommes et femmes ont quitté Minneapolis-Saint Paul ces dernières années pour rejoindre des groupes terroristes islamiques à l’étranger. La plupart de ces détenteurs de passeports américains sont issus de l’importante communauté musulmane somalienne des Twin Cities. Certains ont été des kamikazes. D’autres jouent dans des vidéos de propagande. Destination : État islamique Leur exode des villes jumelles a commencé en 2007, avec un appel au jihad en Somalie, gracieuseté du groupe al-Shabaab lié à Al-Qaïda. Aujourd’hui, leur destination est l’État islamique. « Depuis juillet 2012, aucun de nos enfants n’est parti rejoindre al-Shabaab, mais nous avons eu plusieurs congés maintenant pour rejoindre l’EI », a déclaré Bob Fletcher, du Centre d’études historiques de la Somalie, à CBN News. « Et la raison est que l’EI contrôle les terres et les villes », a-t-il expliqué. « Ils sont en mesure de recruter différemment qu’Al-Shabaab. » « Al-Shabaab, tout ce qu’ils ont à promettre, c’est ‘Venez nous rejoindre dans la jungle pendant que nous tendons une embuscade et préparons nos attaques terroristes.’ Mais ce que l’EI vend maintenant, c’est l’opportunité de construire quelque chose, de construire une nouvelle société, et c’est très, très excitant pour beaucoup d’enfants », a déclaré Fletcher. Au moins 12 habitants de Twin Cities se sont rendus en Syrie pour rejoindre des groupes terroristes ces dernières années. Tous étaient Somaliens, à l’exception de Douglas McCain, un afro-américain converti tué en combattant aux côtés de l’Etat islamique l’été dernier. Une recrue somalo-américaine de l’EI a même travaillé à Minneapolis-St. Paul International avant de rejoindre l’État islamique. « Les recruteurs mettent la main sur ces jeunes, ils les encadrent, les évaluent, les identifient », a déclaré Abdirizak Bihi, du Somali Advocacy Center basé à Minneapolis, à CBN News. Le neveu adolescent de Bihi est devenu la proie de recruteurs terroristes et a été tué en Somalie en 2008. « Personne ne croirait qu’un enfant somalien-américain qui a grandi ici, n’a rien à voir avec la Somalie, aucune culture, ni quoi que ce soit, ni langue, puisse subir un lavage de cerveau, être radicalisé par les mêmes personnes, par certaines des personnes en qui nous avons tant confiance, et le renvoyer en enfer en Somalie », a déclaré Bihi à CBN News. Bihi a reçu des menaces pour avoir dénoncé la radicalisation de sa communauté musulmane somalienne. Il a déclaré qu’il menait une bataille difficile ici alors que les jeunes au chômage réagissaient au message du jihad. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nos défis sont nombreux parce que nous n’avons pas les ressources nécessaires pour travailler. C’est zéro », a déclaré Bihi. Les Twin Cities abritent la plus grande population somalienne d’Amérique du Nord. La plupart des plus de 100 000 résidents somaliens sont venus dans le cadre d’un programme de réinstallation de réfugiés financé par les contribuables et géré par le gouvernement américain. L’assimilation a été un problème majeur. Un grand nombre d’entre eux vivent dans des quartiers comme le « Petit Mogadiscio ». La Somalie, déchirée par la guerre, n’a pas eu de gouvernement central opérationnel depuis près de 25 ans et est devenue un foyer d’islamisme radical. Le militant communautaire somalien Omar Jamal a laissé derrière lui ce chaos pour se retrouver confronté à une menace similaire dans les villes jumelles. Les recruteurs connaissent un succès effrayant Selon lui, les recruteurs terroristes connaissent du succès au-delà du simple décrochage scolaire. « L’idée a toujours été que l’EI et même Al-Shabaab ciblent ces enfants. Mais nous avons découvert plus tard que même un étudiant « A » dans les universités et les collèges est également vulnérable à cette puissante machine de propagande », a déclaré Jamal. « Et cela a été très réussi – les enfants y réagissent. » Selon Jamal, l’idéologie islamique radicale est un puissant outil de recrutement pour l’EI – et le succès de l’État islamique engendre l’attraction. « Jusqu’à présent, l’EI a réussi à donner l’image d’une organisation qui corrige les torts et respecte le monde musulman – et qui ramène le respect », a déclaré Jamal à CBN News. « Et ça marche pour eux. »