radical ‘maison oblique’ jean nouvel conçu à l’âge de 25 ans mis en vente

un exemple rare d’architecture oblique

Maison Oblique, conçue par un architecte de renom Jean Nouvel alors qu’il avait une vingtaine d’années, est l’un des rares exemples réalisés du style architectural à « fonction oblique ». Achevé en 1973 près de Villeneuve-sur-Lot dans la région Nouvelle-Aquitaine du sud-ouest Francece 170 mètres carrés maison est maintenant en vente.

Ce projet est la première villa de Nouvel, conçue en collaboration avec Roland Baltera et François Seigneur sous la direction de Claude Parent, fondateur du mouvement oblique aux côtés de Paul Virilio. Nouvel est depuis devenu célèbre pour ses projets monumentaux comme la Louvre Abu Dhabi, Tours Duo à Paris, et le Musée national du Qatarcette villa du sud-ouest de la France offre un aperçu rare de ses premiers travaux.

images avec l’aimable autorisation d’Architecture de Collection

Le design dynamique et les principes obliques de Jean Nouvel

Maison Oblique a été conçue en partie par un jeune homme de vingt-cinq ans architecte Jean Nouvel propose une approche radicalement nouvelle de la conceptualisation de l’architecture. La fonction oblique, introduite dans les années 1960, se concentre sur des plans inclinés et des structures angulaires qui créent des espaces dynamiques et attrayants. Le concept consistait à incliner le sol, remettant en question la notion traditionnelle de mur vertical. En l’inclinant, le mur devient quelque chose à expérimenter physiquement, mettant ainsi l’accent sur la façon dont le corps interagit avec l’espace et le perçoit.

Dans Maison Oblique, ces principes se manifestent dans les murs inclinés, les lignes diagonales et un design qui rompt avec l’architecture rectiligne traditionnelle. Construite à l’origine pour un couple, la maison comprend deux chambres, deux salles de bains et un studio avec accès indépendant. Au fil des ans, des modifications ont été apportées pour accueillir une famille de quatre personnes, tout en préservant l’essence de la vision audacieuse de Nouvel et Parent.



Maison Oblique est la première villa de Jean Nouvel, conçue en 1973 alors qu’il avait une vingtaine d’années

à l’intérieur de la maison oblique historique

Malgré les changements apportés par les propriétaires successifs, la villa conserve son esprit avant-gardiste. Des piliers en béton apparents et de grandes surfaces vitrées définissent les espaces de vie, qui sont encore mis en valeur par une mezzanine flottante qui ajoute un intérêt visuel. Bien qu’une grande partie de l’extérieur en béton apparent d’origine de la maison ait été adoucie par une finition blanche et des éléments organiques, elle reste un exemple important de design expérimental du milieu du siècle.

La propriété est implantée sur un terrain de 2 100 m² et comprend des équipements modernes tels qu’une piscine et un garage pour trois voitures. Avec ses portes vitrées coulissantes qui s’ouvrent sur des terrasses luxuriantes, la maison allie vie intérieure et extérieure, offrant un refuge serein à quelques heures de Paris. Actuellement cotée à 690 000 €, Maison Oblique présente une opportunité rare de posséder un morceau d’histoire architecturale de l’un des architectes les plus influents au monde.



la villa est située près de Villeneuve-sur-Lot dans la région Nouvelle-Aquitaine en France



Nouvel a conçu la maison en suivant la « fonction oblique », un style architectural radical des années 1960



Construite à l’origine pour un couple, la maison a été adaptée pour accueillir une famille de quatre personnes



Les murs inclinés, les lignes diagonales et les intérieurs dynamiques encouragent l’interaction avec l’espace



les intérieurs présentent des piliers en béton apparents, des plans de verre inclinés et une mezzanine flottante

informations sur le projet:

titre du projet: Maison Oblique

architecture: Jean Nouvel | @ateliersjeannouvel

emplacement: Nouvelle-Aquitaine, France

achèvement: 1973