Radhikka Madan se souvient avoir eu de la fièvre avant l’audition pour le titre d’étudiant de l’année 2 de Karan Johar : « J’ai fait de mon mieux… »

Radhikka Madan est l’une des actrices les plus en vue qui ont fait la transition de l’industrie de la télévision indienne vers l’industrie du cinéma. Récemment vue aux côtés d’Akshay Kumar dans le film Sarfira réalisé par Sudha Kongara, la jeune actrice s’est souvenue de la façon dont elle s’est trompée lors d’une grande audition qui s’est avérée être sa « pire » expérience de vie.

Dans une conversation avec Filmfare, Radhikka Madan a révélé qu’elle avait auditionné pour Student of The Year 2 de Karan Johar, mais elle était devenue si anxieuse que cela a fini par être sa « pire audition » et a même affecté sa santé.

L’actrice de Angrezi Medium a déclaré : « J’ai eu une audition très importante… C’était pour l’étudiante de la deuxième année. Je me suis tellement préparée. Je me suis tellement préparée, mais ce n’était même pas une scène de deux pages. Je l’ai lue en dormant aussi. Je me suis tellement préparée que je suis tombée malade avant l’audition. J’avais de la fièvre, j’avais un rhume et j’ai passé la pire audition de ma vie. J’étais tellement anxieuse. »

L’actrice a également mentionné que depuis lors, elle a décidé de ne pas rester dans les limbes toute sa vie. Elle a ensuite auditionné pour Pataakha de Vishal Bhardwaj avec une attitude pas si sérieuse, seulement deux semaines après avoir auditionné pour le film Tiger Shroff, et a réussi.

Elle a déclaré à ce sujet : « On m’a dit que c’était un film de Vishal Bhardwaj, et je me suis dit : « Il ne va pas m’emmener de toute façon, j’irai là-bas et je vivrai ma vie. Je vivrai ces deux minutes à fond, personne ne peut me les enlever. »

Après avoir passé le premier tour, Radhikka a été rappelée pour un autre tour, elle y est allée sans aucune attente et a réussi à nouveau. Elle a conclu en disant : « Encore une fois, je n’avais aucune attente. Je me suis dit : « Je vais avoir trois minutes de plus »… Et puis ils m’ont dit : « Tu es sélectionnée » et j’ai répondu : « Moi ? ». »

Pour les non-initiés, Radhikka Madan a fait ses débuts à Bollywood avec Pataakha de Vishal Bhardwaj et a ensuite décroché l’un des rôles clés dans Angrezi Medium aux côtés d’Irrfan Khan.

Issue de l’industrie de la télévision, Radhikka a ensuite conquis le cœur de tous avec sa performance dans Sajni Shinde Ka Viral Video, Kuttey, Shiddat, Saas, Babu aur Flamingo, Mard Ko Dard Nahi Hota et Sarfira. L’actrice attend actuellement la sortie de son film longtemps retardé, Sanaa, ainsi que d’autres projets.

